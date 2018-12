Tonemesterens lydklumme: At skabe lyden af regn på film kan tage måneder

Regn er måske nok nærmest et hverdagsfænomen for os danskere, men det er og bliver noget helt særligt i forhold til hørelsen. I det øjeblik regnvand rammer forskellige overflader, skaber det nemlig en særlig lyd, og hvis man lukker øjnene, kan regnen fortælle én, hvordan verden ser ud: Hvad omgiver én, er der nogen eller noget på vej gennem regnen, og hvor tæt er man på bygninger, biler, planter, mennesker og maskiner? Regn skaber rum og rummelighed, stemning og sanselighed.

Derfor er det ikke så underligt, at det har silet ned igennem store dele af filmhistorien. Musicalklassikeren ’Singin’ in the Rain’ er selvfølgelig det mest oplagte eksempel, men øsende regn har været rygraden i mange mesterværker gennem tiden eller været afgørende stemningsskaber i uforglemmelige sekvenser som det drivvåde klimaks i ’De syv samuraier’, det første rendezvous med t-rex’en i ’Jurassic Park’ eller klimakset i ’Blade Runner’, hvor Rutger Hauer leverer alle tiders måske mest poetiske regnreplik: »All those moments will be lost in time, like tears in rain«.

Der er et væld af forskellige typer regn, men i filmsammenhæng er et af de mest unikke regnfænomener de regnende frøer i ’Magnolia’. Det føles som en bibelsk plage, og den heftige lydside giver en stærk fysisk dimension. Og så er der også noget romantisk ved regnvejr, hvilket har udløst mange våde kys gennem tiden, fra den første ’Spider-Man’ til den store, fugtige forløsning i ’Fire bryllupper og en begravelse’. Regnlyde kan give indre ro og har en nærmest meditativ kvalitet.

En af undertegnedes uvejrsfavoritter er thrilleren ’Se7en’, som foregår i en storby, hvor det styrter ned konstant. En oplagt anledning til at tale om lyden af regn, som for en lyddesigner kan være svær at få til at fungere, fordi regn hurtigt bliver en konstant, kværnende susen for ørene. Regnlydene skal rumme adskillige lag og teksturer med vand, væsker og dryp på diverse overflader, for ellers bliver øret simpelthen træt. Og sjældent har nedbør i øregangen føltes mere rigt og varieret end i ’Se7en’, hvor lyddesigner Ren Klyce efter sigende indsamlede regnlyde i månedsvis.