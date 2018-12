Danmarks bedste (og værste) film i 2018: Thriller med et budget på sådan cirka nul og niks var årets helt store overraskelse og kan ende med en Oscar

FOR ABONNENTER

1Når lavbudget er lykken. ’Den skyldige’ instrueret af debutanten Gustaf Möller blev årets mest forbløffende succeshistorie i dansk film. At en film med et budget på sådan cirka nul og niks bliver set af 150.000 i de danske biografer, er vildt nok i sig selv. Men at den får premiere over hele verden, bliver et publikumshit i Frankrig og kommer med i opløbet til den ikke-engelsksprogede Oscar, er nærmest ufatteligt. Men fortjent.