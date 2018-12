Komikeren Kevin Hart skal styre næste års oscaruddeling

Næste års vært ved uddelingen af de berømte oscarstatuetter bliver den amerikanske komiker og skuespiller Kevin Hart.

Det bekræfter han på Instagram natten til onsdag dansk tid.

»Jeg er så glad for at kunne sige, at dagen endelig er kommet, hvor jeg skal være vært for oscarshowet«, skriver han.

39-årige Kevin Hart er blandt andet kendt fra filmene 'Scary Movie' og 'The 40 Year Old Virgin' og senest 'Night School' og 'Jumanji: Welcome to the jungle'. Han afløser talkshowværten Jimmy Kimmel, der har haft værtsrollen de seneste to år.

»I årevis er jeg blevet spurgt, om jeg nogensinde ville være vært for oscarshowet, og mit svar har altid været det samme: Jeg sagde, at det ville være mit livs største chance som komiker, og at det vil ske, når det er meningen, at det skal ske«.

»Jeg er så glad for at kunne sige, at dagen endelig er kommet«.

»At blive en del af den legendariske liste af værter, som har prydet den scene, er utroligt. Jeg ved, at min mor smiler fra det ene øre til det andet lige nu, skriver«, skriver Kevin Hart på Instagram.

Et af de mest prestigefyldte job

Jobbet som oscarvært er et af de mest prestigefyldte job i underholdningsbranchen.

Det er også et af de sværeste job, eftersom værten skal styre slagets gang for både alle stjernerne på tilskuerrækkerne samt de millioner af tv-seere, der følger med. Oveni skal han naturligvis underholde og optræde med humoristiske indslag.

Kevin Hart er en af blot en håndfuld sorte amerikanske oscarværter, der har styret showet i løbet af de sidste 90 år. Tidligere har også Chris Rock, Whoopi Goldberg og Sammy Davis Jr. har været vært for prisuddelingen.

Valget af Kevin Hart kommer på et tidspunkt, hvor akademiet, der uddeler priserne, er under pres for at øge mangfoldigheden blandt sine medlemmer og blandt de nominerede film og skuespillere.

Oscaruddelingen finder næste år sted 24. februar. De nominerede bliver offentliggjort 22. januar.

ritzau