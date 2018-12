Blå bog

Amy Sherman-Palladino

Tv-manuskriptforfatter, -instruktør og -producer. Født 1966 i Los Angeles, Californien. Hendes far var standupkomikeren Don Sherman, hendes mor danseren Maybin Hewes.

Gift med manuskriptforfatter, instruktør og producer Daniel Palladino, som er hendes faste samarbejdspartner.Var danser, inden hun fik sit første forfatterjob på komedieserien ’Roseanne’ i 1990.

Har skabt serierne ’Gilmore Girls’ (2000-07), ’The Return of Jezebel James’ (2006), ’Bunheads’ (2012-13), ’Gilmore Girls: A Year in the Life’ (2016) og ’The Marvelous Mrs. Maisel’ (2017-).

’The Marvelous Mrs. Maisel’ vandt i 2018 otte Emmy-priser, herunder for bedste manuskriptforfatter, instruktør og komedieserie, og to Golden Globe-priser for bedste komedie og kvindelige hovedrolle

Anden sæson havde premiere på Amazon 5. december

