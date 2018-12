Netflix punger ud: Betaler 657 mio. kroner for at du kan (gen)se 'Friends' i 2019 Den populære sitcom stod til at forlade Netflix, men streamingtjenesten har fundet den store pengepung frem for at opfylde abonnenternes behov.

Netflix er ikke bange for at bruge penge på serier og film til sine mere end 100 millioner abonnenter på verdensplan.

Streamingtjenesten betaler omkring 100 millioner dollars – eller cirka 657 millioner danske kroner - for at kunne vise ’Friends’ til sine brugere. Og dét er kun i 2019.

Det skriver flere internationale medier, herunder New York Times, som har talt med to anonyme kilder i Netflix, der ikke ønsker at stå frem med navn, men som ifølge den amerikanske avis har kendskab til forhandlingerne.

Siden 2014 har serien om den mere eller mindre harmoniske vennegruppe med hang til skilsmisser og kaffe været at finde på Netflix, men i weekenden opdagede flere amerikanske brugere af streamingtjenesten og fans af ’Friends’, at serien stod til at forsvinde fra platformen 1. januar 2019.

Fansene brokkede sig højlydt på Twitter. Og Netflix svarede i løbet af kort tid, at det var en misforståelse. Serien vil også være at finde på den amerikanske udgave af tjenesten hele næste år.

THE ONLY REASON I HAVE AN ACCOUNT WITH NETFLIX IS TO REWATCH FRIENDS. WHY @netflix ARE YOU HURTING US. — Hayley Kiyoko (@HayleyKiyoko) 3. december 2018

Prisen på 100 millioner dollars for et enkelt år med ’Friends’ er angiveligt mere end en tredobling af det beløb, som Netflix hidtil har betalt årligt for at vise den 14 år gamle serie.

Det er uvist, om prisen gælder de globale rettigheder, eller om de 100 millioner dollars kun omfatter de amerikanske rettigheder. Netflix skriver dog i en mail til Politiken, at også danske abonnenter af streamingtjenesten vil kunne se eller gense alle episoder med Ross, Rachel og de andre venner. De ønsker ikke at bekræfte, om prisen oplyst i bl.a. New York Times er korrekt.

Beløbet udgør under alle omstændigheder kun en lille del af streamingtjenestens årlige budget til at producere og indkøbe nye film og serier. Alene i 2018 budgetterer Netflix ifølge Forbes med at bruge 85 milliarder kroner på nyt indhold.