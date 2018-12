Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Filmen ’Crazy Rich Asians’ hittede i Vesten. Men i Kina er den et kæmpeflop Efter en indtjening på over 1,1 milliard kroner i USA er det en slem skuffelse, at den romantiske komedie kun gav 8 millioner kroner i den kinesiske åbningsweekend.

Den var et megahit i USA. Derfor var der også store forventninger til åbningsweekenden i Kina for den romantiske komedie ’Crazy Rich Asians’, der kun har asiater på rollelisten. Men den endte som et flop. De første tre dage efter den kinesiske premiere havde filmen indtjent knap 8 millioner kroner. Det lyder måske af meget, men til sammenligning hentede den kinesiske krimi ’A Cool Fish’, der havde premiere i samme weekend, 159 millioner kroner. Det skriver det amerikanske medie The Washington Post. I Singapore, hvor filmen er optaget, var den ellers også en stor succes hos biografgæsterne. Og eftersom dele af den allerede planlagte opfølger skal filmes i Shanghai, er det uheldigt, at det kinesiske publikum har været så ligeglade med premieren. Læs også: Skuespillerformand: »Jeg håber at se en dansk film en dag, hvor hovedrollerne er ikke-etniske danskere, men hvor deres etnicitet er uvæsentlig for plottet« ’Crazy Rich Asians’handler om en ung kvinde, der finder ud af, at hendes nye kæreste kommer fra en afsindig rig familie, og at han bliver betragtet som en af landets mest eftertragtede ungkarle. Hun må hurtigt lære, hvordan man sætter sig i respekt i en svigerfamilie, der hellere giftede deres søn væk til en anden. En kinesisk filmekspert ved navn Wei Junzi siger til The Washington Post, at årsagen kan være, at den sydøstasiatiske kultur er mere forskellig fra Kinas kultur, end man i USA har antaget. »Du tror, du kender Kina, men det gør du i virkeligheden slet ikke«, siger han. Læs også: Sindssygt rige og sjove asiater slår 9 år gammel rekord Sjovt nok har amerikansk bosiddende kinesere været vilde med komedien, der i alt indtjente over 1,1 milliard kroner i biograferne i USA. Der er den blevet hyldet som det første eksempel på en blockbusterfilm udelukkende med asiatiske skuespillere. Det er bare ikke rigtig nyt i Kina, pointerer filmkritikeren Shi Hang. »Undskyld, men vi ser kun asiatiske film hver dag, så det er ikke lige så værdifuldt her«.