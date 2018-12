Virkelige spøgelser: HBO’s nye gyserserie præsenterer de onde ånder, som skræmmer livet af folk i Asien I ’Folklore’ skaber en række store asiatiske instruktører samfundskritik ud af folkemyter fra hjemstavnen, hvor spøgelser og ånder stadig anses for reelle trusler i hverdagen.

FOR ABONNENTER

Det er med den indonesiske Cannes-darling Eric Khoo som skaber, at HBO optrapper kampen om seerne med den asiatiske serie ’Folklore’, der understreger to af tidens store tendenser inden for streaming-tv.