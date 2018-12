Susanne Bier: »Udseende er mere tabu end køn og race« i Hollywood

Den prisvindende danske instruktør mener, at Hollywood har et alt for ensporet syn på skønhed.

Det største tabu i Hollywood er hverken køn eller race.

At få sorte skuespillere med i film eller kvinder i gode roller er barnemad sammenlignet med at få skuespillere med, der ikke er smukke, set ud fra Hollywoods traditionelle forestilling.

Det siger den danske instruktør Susanne Bier i et interview med The Observer.

»Udseende er mere tabu end køn og race«, siger den Emmy-, Golden Globe- og Oscar-vindende instruktør.

»Hvis jeg foreslår en skuespiller eller skuespillerinde med et usædvanligt udseende, er det meget sværere for mig at komme igennem med det end med nogen som helst andet«, siger hun.

Til The Observer siger hun, at hun ikke direkte får at vide, at skuespillerne ikke må være med, fordi de ikke er pæne: »Du får aldrig en chef i Hollywood til at sige ’vi synes ikke, at denne person er smuk nok’«. I stedet får hun en lang sang fra de varme lande om andre ting, der er galt.

»Men det er derfor. Der er ikke nogen tvivl om, at det er et tabu, som er meget svært at komme over«, siger hun.

»Jeg mener, at verden består af mange elementer – og jeg synes ikke nødvendigvis, at skønhed er det eneste interessante af dem«.

Susanne Bier er inden længe aktuel med Netflix-serien ’Bird Box’ med Sandra Bullock i hovedrollen. Den bliver tilgængelig på streamingtjenesten 21. december 2018.