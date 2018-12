Henrik Palle: Michael Shannon spiller dæmonisk godt i fremragende tv-thrillerserie over Le Carré-klassiker

De 5 bedste Le Carré på tv og i biffen

The Night Manager, 2016. Med instruktion af Susanne Bier, manus af David Farr og James Bond-kandidaten Tom Hiddleston i titelrollen nåede Le Carré-filmatiseringerne et nyt højdepunkt. Produktionsdesignet var – fra indledning til den sidste indstilling – så lækkert, og alle spillede blændende.

The Constant Gardener, 2005. Fernando Mereilles forvandlede fermt Le Carrés imperialisme-thriller til en farvestrålende og aldeles fascinerende film med Ralph Fiennes og Rachel Weisz i centrale roller. Smuk, smuk.

Tinker, Tailior, Soldier, Spy, 1979.Med Alec Guiness som den sardoniske spionchef George Smiley tryllebandt BBC et delt Europas tv-seere tilbage i den kolde krigs velmagtsdage. Labyrintisk kringlet og modigt langsomt. En klassiker i genren.

Spionen der kom ind fra kulden, 1965. Martin Ritt satte i scene, og Richard Burton spillede hovedrollen. Det var her, det begyndte med Le Carré for biografgængerne. Stadig en af de mest kuldslået effektive film om øst-vest-magtkampen. Og så fandens skarpt skruet sammen og filmet.

The Little Drummer Girl, 1984.Håndværkeren George Roy Hill overførte flot romanen til det store lærred. Man kan sige, at de eksistentielle dybder røg sig en tur, men med Diane Keaton i hovedrollen kan man tilgive meget. Drøn på.

