Dansk Oscar-kandidat skal genindspilles i Hollywood med Jake Gyllenhaal i hovedrollen

Det tog kun 13 dage at optage instruktøren Gustav Möllers debutfilm, ’Den skyldige’.

Optagelserne foregik på én lokation og med skuespilleren Jakob Cedergren i den altoverskyggende hovedrolle. Budgettet var virkelig lille.

Alligevel svarer filmens virkning ude i verden ikke til de beskedne vilkår, den er kommet til verden under.

Spændingsfilmen er blevet rost af anmelderne, er Danmarks Oscar-kandidat og fik desuden publikumsprisen ved årets Sundance-filmfestival i USA.

Det var her, Gyllenhaal faldt over den.

»Vi så ’Den skyldige’ på Sundance og blev blæst bagover. Möllers film væver mesterligt spænding ind i et intenst karakterstudie, og det er præcis den type materiale, som Nine Stories er vilde med at udvikle. Vi er beærede over at få lov til at lave den til det amerikanske marked«, udtaler Gyllenhaal og Riva Marker, hans makker i deres fælles produktionsselskab, Nine Stories, til filmmediet Variety. Gyllenhaal skal både spille hovedrollen og producere filmen.



’Den skyldige’ handler om politibetjenten Asger, der er endt ved telefonen på alarmcentralen, og som en dag modtager et opkald fra en kidnappet kvinde. Hele filmen foregår i telefonen eller omkring Asger, der spilles af Cedergren.

Umiddelbart et lidet actionspækket udgangspunkt, men som ikke desto mindre får anmelderroser for at få tilskueren til at sidde med våde håndflader. Samtidig bliver ’Den skyldige’ det danske bud til den kommende oscaruddeling, der finder sted i slutningen af februar næste år.

Filmen er lavet af et hold, der blev færdige på Den Danske Filmskole i 2015. Emil Nygaard Bertelsen og Gustav Möller har sammen skrevet manuskriptet. Gustav Möller har instrueret, mens Jasper J. Spanning har fotograferet, og Carla Luffe har klippet.

Rettighederne til en amerikansk udgave er nu solgt til Gyllenhaals produktionsbureau. Det er endnu uvist, hvem der skal instruere, men den danske instruktør får rollen som executive producer, skriver Variety.