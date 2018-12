2 hjerter: Mary Poppins vender tilbage, og resultatet er skuffende

FOR ABONNENTER

En skefuld sukker får medicinen til at glide ned, sang Mary Poppins i Disneys ikke uproblematiske, men filmteknisk banebrydende 1964-filmatisering over P.L. Travers’ børnebog fra 1934. Så må et helt vognlæs sukker vel få det hele til at glide endnu lettere igennem, har dagens efterfølgere vist tænkt. En fatal misforståelse af fordøjelsessystemet, men lad os nøjes med at sige, at resultatet er ... en skuffelse.