Dansk film er tilbage i topform: »Det er overraskende, at en tv-serie om Lykke-Per kan blive klippet sammen til en spillefilm og trække 400.000«

Direktør i Producentforeningen Klaus Hansen kalder det helt naturligt, at dansk film bevæger sig i bølger.

Hver gang det går dårligt, bliver der talt om, at nu er dansk film ved at afgå ved døden. Og hver gang genopstår dansk film igen Klaus Hansen, Producentforeningen

»Når man kigger over de seneste 25 år, har der været variationer over årene. Nu er vi i en supergod bølge, der ser ud til at fortsætte næste år. Men hver gang det går dårligt, bliver der talt om, at nu er dansk film ved at afgå ved døden. Og hver gang genopstår dansk film igen«, siger han.

Høje ambitioner

Et af de store stridspunkter har været antallet af lavbudgetfilm. Det filmforlig, der udløber i år, havde en klar målsætning om, at der skulle laves markant flere helt billige film end tidligere.



Det fik biografernes formand, Kim Pedersen, til at fare i flint sammen med Zentropas tidligere direktør Peter Aalbæk Jensen og beskylde Filminstituttet for at køre dansk film ud over afgrunden med alt for mange film, ingen gad se.

Og selv om to af Kim Pedersen nyere danske yndlingsfilm er lavbudgetfilm – Danmarks Oscar-kandidat, ’Den skyldige’, og Christian Tafdrups ’En frygtelig kvinde’ – var de nålene i høstakken:

»Spørgsmålet er, om ikke de to film var blevet lavet alligevel. Der er altid blevet lavet lavbudgetfilm, men lige pludselig var der uacceptabelt mange. Jeg mener, at fokus hos Filminstituttet nu er blevet ændret igen«, siger han.

Ifølge Claus Ladegaard fra Filminstituttet bliver der skruet ned for antallet af lavbudgetfilm de kommende år, selv om de fortsat vil være en vigtig del af talentudviklingen.

»Den omstillingsperiode, vi har været igennem, krævede, at vi lavede flere lavbudgetfilm end normalt for at sætte ekstra støtte på udviklingen af nye filmtalenter«, siger han.