Essay af Michael Bo: Jeg plejer ikke at gå stille med dørene, når jeg har mødt nogen, jeg nærmest idoliserer

Den koreanske filmkunstner Lee Changdong begyndte at lære sig selv at lave film som 43-årig. I dag har hans nyeste film, ’Burning’, der er Oscarnomineret og bygget over historier af Murakami og Faulkner, dansk premiere, og vi har kigget tilbage på et komplekst forløb hen over 21 år.