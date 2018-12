Se Hollywoods sorte liste: Her er de bedste film, du ikke har set. Endnu ...

Har du set filmen om Barrett? Et fænomen fra de sociale medier, som bliver præsident i USA. Og pigen Dixie, som bliver sendt tilbage i tiden fra 2076 for at myrde ham, inden han smadrer verden? Dixie hader Barrett, og han hader hende, men de forelsker sig alligevel i hinanden.

Det lyder lidt som et kryds af ’Terminator’ og ’Alle præsidentens mænd’, men filmen hedder altså ’The Worst Guy of All Time – (And The Girl Who Came to Kill Him)’. Og hvis du ikke har set den, er det, fordi den ikke er blevet lavet. Ikke endnu i hvert fald.

Men filmen er pænt placeret på Hollywoods Black List, og det er ikke så slemt, som det lyder.

Hvert år siden 2005 har filmbyens topfolk kåret de bedste filmmanuskripter, de har læst, men alligevel valgt at droppe. Nogle gange fordi de ikke havde råd, måske fordi manuskriptet ikke passede i studiets profil – eller fordi man allerede havde gang i noget lignende.

I år har mere end 300 filmfolk kunnet indstille op til 10 film-ideer, og de manuskripter, der har fået mere end syv stemmer, er nået ind på Black List for 2018.

Historien om præsident Barrett er røget ind på en pæn 8. plads med 26 stemmer, men førstepladsen er gået til en film om manden bag Snapchat, Evan Spiegel. Den fortælles af hans tidligere klassekammerat på Stanford, som mildest talt ikke er imponeret af manden. Filmens arbejdstitel er ’Frat Boy Genius’, og den var der 36 producere, der kunne lide.

Dermed slår den lige en anden biografisk fortælling, nemlig ’King Richard’ om tennisstjernerne Venus og Serena Williams’ far Richard, som vist også kan være en hård mand.

Nummer 3 er tilsyneladende fri fantasi, den hedder ’Get Home Safe’ og handler om en ung kvinde, der prøver at nå hjem til halloween med nettrolde på nakken og dødt batteri på mobiltelefonen.

Black List er med andre ord en liste af meget forskellige ideer, der næsten var gode nok til, at man kan spise popcorn til dem. Der er faktisk prestige i at komme på listen, og nogle gange går vejen til det hvide lærred over den sorte liste.

For selv om manuskripterne ikke bliver til film i første omgang, kan det meget vel ske, når nu alle kan se dem. Og flere af manuskripterne på årets liste er der puttet udviklingspenge i, selv om de endnu ikke er i produktion.

En del af de tidligere års Black List-manuskripter er hen ad vejen blevet til store film, der har været med til Oscar-festerne. Det gælder blandt andet ’American Hustle’, ’Argo’, ’Arrival’, ’Manchester By the Sea’, ’Michael Clayton’ og ’Spotlight’.

Derfor er opmærksomheden om listen stor blandt direktører og producere, for det er både et sted at finde talenter og et billede af de emner, Hollywoods kreative hjerner tumler med lige nu.

Kigger man på årets liste, er der et par ting, som falder i øjnene.

25 af de 73 film på listen er baseret på virkeligheden, ofte biografier af mennesker, der er nået langt. Der er både film om Matt Drudge, der næsten væltede Bill Clinton, Gawkers bagmand A.J. Daulerio og de to forskere, som fandt ud, af hvorfor Challenger-rumfærgen faldt ned.

Så er der en håndfuld film om tidsrejser eller rejser til parallelle universer, til gengæld er der umiddelbart kun en enkelt vampyrfilm med. Og ingen med vikinger.