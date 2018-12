Politibetjent fra 'Making a Murderer' sagsøger Netflix for injurier

Den ekstremt populære Netflix-serie ’Making a Murderer’ er fuld af løgn.

True crime-serien giver fejlagtigt seerne indtryk af, at den nu pensionerede politibetjent Andrew Colborn har plantet beviser i forsøget på at få en mistænkt dømt for drab. Det mener i hvert fald politibetjenten selv – og hans advokat – og derfor sagsøger de nu Netflix og seriens skabere for injurier.

Netflix har gjort Andrew Colborn til genstand for »latterliggørelse« og »foragt« verden over, siger hans advokat i en pressemeddelelse. Det skriver BBC.

Ifølge Andrew Colborn fordrejer dokumentaren centrale begivenheder og fakta i det retsforløb, som fik to amerikanere, Steven Avery og hans 16-årige nevø Brendan Dassey, dømt for drabet på fotografen Teresa Halbach, skriver The Variety.

’Making a Murderer’ sætter spørgsmålstegn ved, om Avery rent faktisk var skyldig. Den forfølger en teori om, at anklagemyndigheden var opsat på at få Avery dømt for drabet, fordi han var blevet løsladt før tid for et groft seksuelt overfald. Det blev han, da en dna-test efter 18 år udelukkede, at han kunne være gerningsmanden. Det er denne sag, som er omdrejningspunktet i seriens første sæson.

Netflix og instruktørerne bag dokumentarserien, Laura Ricciardi og Moira Demos, blev i 2016 hædret med hele fire Emmy-statuetter for første sæson af ’Making a Murderer’, der havde premiere i 2015 og udgør en af Netflix’ største succeser.

Anden sæson havde premiere i oktober.