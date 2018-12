Det er »kolonisering og tyveri«: Disney beskyldes for at stjæle »hakuna matata« fra Afrika

Flere tusind har skrevet under på en fælles erklæring, der opfordrer Disney til at fjerne sin varemærkning af det kendte udtryk ’hakuna matata’ fra ’Løvernes Konge’. De kom nemlig ikke først, mener manden bag.

Mere end 50.000 personer har sat deres krusedulle på en ny underskriftsindsamling, der anklager Disney for »kolonisering og tyveri«, efter at megafirmaet i 2013 registrerede swahili-udtrykket ’hakuna matata’ som Disney-varemærke.

Det sker som optakt til nyfortolkningen af ’Løvernes Konge’, der står til at udkomme næste sommer med stemmeskuespil af blandt andre Beyoncé, Donald Glover og Chiwetel Ejiofor.

Bag underskriftindsamlingen står Shelton Mpala, der mener, at »Disney ikke kan få lov til at tage ejerskab over noget, de ikke har opfundet«.

Og han beder firmaet om at fjerne sit varemærke fra udtrykket, der betyder ’intet problem’ på swahili, som er nationalsproget i Kenya, Tanzania, Uganda og i den Demokratiske Republik Congo.

Det skriver The Guardian.

Udnyttelse af Afrika

En af dem, der kritiserer Disneys ’tyveri’ af de berømte ord, er professor Kimani Njogu. Han bestyrer og er grundlægger af Twaweza Communications – en tænketank, hvis mål er at fremme kulturelle og sproglige rettigheder i Kenya.

Til The Guardian udtaler han, at han finder Disneys varemærkning uetisk:

»De her store firmaer ... udnytter kulturelle udtryk, måder at leve på og kulturelle goder fra Afrika«:

»De ved udmærket godt, at det her udtryk i virkeligheden er folkets ejendom. Skabt af folket, gjort populært af folket«, slår han fast.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Disney, skriver The Guardian.

Ældre end Disneys film

Det berømte udtryk blev for alvor gjort populært i 1982 af det kenyanske band Them Mushrooms med deres platinsælgende single ’Jambo Bwana’ (Hello, Mister), hvor ’hakuna matata’ indgik i sangteksten.

Senere optrådte udtrykket i ’Løvernes Konge’ fra 1994, der allerede dengang blev spået til at blive et musicalhit. ’Løvernes Konge’ blev senere en af Disneys mest værdifulde franchises.

I filmen blev udtrykket også modelleret om til en sang skrevet af Elton John og Tim Price.