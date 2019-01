En lille én til nørderne: Her er de fem biler, der viser, hvorfor ’The Sopranos’ var genial helt ned i de små detaljer

I dag er det 20 år siden, at tv-serien ’The Sopranos’ havde premiere. Den var med til at omforme serieformatet og betragtes stadig om en af verdens bedste tv-serier.

Et af de steder, hvor mafiabossen Tony Soprano fra tv-serien ’The Sopranos’ føler sig rigtig godt hjemme, er bag rattet.

Stor og bredskuldret i en bil, der ligner sin ejer. Endnu bedre har han det, hvis han ovenikøbet kan få lov til at køre efter nogen med vanvidshast, cigaren midt i munden, et koncentreret smil og en uhyggelig ro, der typisk ikke plager seriens hovedperson, når han har tid til at tænke sig om.

I dag er det 20 år siden, at ’The Sopranos’, en af historiens bedste tv-serier, havde premiere i USA. Serien er blevet anerkendt for sit portræt af mafiamanden som mellemleder med svær depression, et meget anstrengt forhold til sin mor og generel knas på hjemmefronten.

Der er mange grunde til at fremhæve ’The Sopranos’. Den er forrygende sjov, vanvittig, rørende, brutal, grov og virkelig godt skrevet. Og så har den styr på sine detaljer. Tøjet, indretningen, dialekterne. Og bilerne. ’The Sopranos’ er virkelig en fed bilserie. Her er fem gange, hvor serien ramte den helt rigtige personkarakteristik med valget af biler til karaktererne.

1. Cadillac Seville SLS

Den elskelige stjernepsykopat Paulie ’Walnuts’ Gualtieri kan godt lide at køre Cadillac og skifter model flere gange gennem serien.

Men ingen passer ham bedre end den lidt gammeldags Cadillac Seville SLS, han trækker op på siden af Salvatore ’Big Pussy’ Bonpensiero (stor mand i stor bil) med og trykker på hornet i bund på.

Et horn, der naturligvis spiller kendingsmelodien fra ’The Godfather’, som ’The Sopranos’ konstant refererer til, og som seriens karakterer bruger som en slags drejebog til mafialivet. ’Walnuts’ er af den gamle skole og væsentlig mere american muscle end det Italien, han føler sig forbundet til uden at kende det.

2. Lexus LS400

En ung og usikker fløs, der vil frem i verden og ikke er bange for at vise det, kører i 1999 Lexus LS400.

Toyotas første svar på en luksusbil i direktørklassen under andet navn er high tech og fancy og lige noget for Tony Sopranos nevø og mafialærling Christopher Moltisanti, der egentlig rent økonomisk nok hører til lidt længere nede på bilhylderne, men som føler behov for at markere sig.

Så snart han bliver optaget rigtigt i klubben, hopper han direkte (dog kortvarigt) ud af joggingsættet og over i et jakkesæt. Og over i en Range Rover, der også er dyrere, end hans stjerner egentlig retfærdiggør.

3. Mercedes E-klasse (stationcar)

Mafiafrue Carmella Soprano bruger sit liv på at få ordnet neglene og holde styr på familien, samler på muranoglas og er moralsk udfordret over den måde, familien får sine penge på. Til gengæld er hun ikke bange for at bruge dem. Blandt andet på den store fede taxa-Mercedes, hun ruller rundt i i begyndelsen af serien.

Europæisk stil, soliditet og masser af status i et praktisk format. Det må jo gerne se lidt ordentligt ud. Senere skifter hun til en Porsche Cayenne (en på det tidspunkt helt ny model i familiesegmentet fra Porsche), da Tony avancerer i mafiagraderne.

Porschen er måske den mest perfekt castede bil i serien, også meget bedre end Mercedesen. Den er så nouveau riche, som noget kan blive, og lige så langt fra god smag som muranoglasset. Til gengæld er den dyr og perfekt i New Jerseys økonomiske overklasse.