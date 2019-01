National Geographic nedlægger Neil deGrasse Tysons populære tv-program efter anklager om sexkrænkelser

Katelyn Allers blev befamlet af den berømte astrofysiker og tv-vært Neil deGrasse Tyson ved et arrangement i 2009, har den amerikanske universitetslektor fortalt.

Hun er ikke den eneste, der på det seneste er stået frem med anklager mod den berømte astrofysiker og tv-vært. En tidligere assistent ved navn Ashley Watson har berettet om Neil deGrasse Tysons gentagne grænseoverskridende seksuelle tilnærmelser.

Anklagerne får nu tv-kanalen National Geografic Channel til at suspendere Neil deGrasse Tysons program ’StarTalk’, hvis femte sæson havde premiere i november. Sæsonen er sat på pause, mens en undersøgelse af anklagerne pågår, skriver Variety.

Neil deGrasse Tyson afviser selv de seksuelle anklager i en opdatering, som blev lagt på Facebook i slutningen af november, da de seneste anklager kom frem. I opdateringen gennemgår han de episoder, som har ført til anklagerne, han hilser en uafhængig undersøgelse velkommen og slutter med ordene:

»Jeg er den anklagede, så hvorfor tro på noget af det, jeg siger? Hvorfor overhovedet tro på mig?«.

I opdateringen afviser Neil deGrasse Tyson desuden at have begået et seksuelt overgreb, som musikeren Tchiya Amet anklager ham for. Amet fortalte i begyndelsen af november, at Tyson voldtog hende, da de studerede sammen tilbage i 1980’erne.

Neil deGrasse Tyson er ud over ’StarTalk’ også vært og tilrettelægger på programserien ’Cosmos: Possible Worlds’, som til marts får premiere i over 100 lande og på 43 sprog. Det er uvist, om serien nu bliver taget af programmet.