Reaktioner på Golden Globe-uddelingen: Favoritten floppede, mens »homofobisk« film løb med hovedprisen

’A Star Is Born’ var før nattens uddeling blevet spået til at være blandt de helt store vindere ved den årlige Golden Globes-prisfest. Men den gik ikke.

I stedet blev det Freddie Mercury-biografien ’Bohemian Rhapsody’, der løb afsted med flere af de helt store priser. Blandt andet statuetten for bedste film, mens Rami Malek fik prisen for bedste skuespiller i dramakategorien. Det skriver The Guardian.

Flere på Twitter er desuden utilfredse med, at Glenn Close – og ikke Lady Gaga, der spiller en af hovedrollerne i ’A Star Is Born’ – vandt prisen for bedste skuespillerinde for sin præstation i dramaet ’The Wife’.

Hello I redownloaded twitter just to say that Lady Gaga was robbed and should’ve won best actress! Okay bye! #GoldenGlobes2019 — Hannah (@hannah_milliken) 7. januar 2019

Også komedien ’Green Book’ vandt i flere kategorier — heriblandt i kategorien for bedste komedie og bedste manuskript.

Særligt de engelske skuespillere — blandt andet Olivia Colman fra ’The Favourite’, Christian Bale fra ’Vice’ og Richard Madden ’The Bodyguard’ — blev under nattens uddeling hædret for deres bedrifter inden for film og tv.

Ligeledes hev Netflix et par priser med hjem. Blandt andet for serien ’The Bodyguard’ og Alfonso Cuaróns ’Roma’, der vandt for bedste instruktør og bedste udenlandske film.

Kritik af vinderfilmene

Ser man på anmeldelserne, er det overraskende, at Hollywood Foreign Press Association, der står bag uddelingen af Golden Globes, har valgt at give hovedpriserne til netop ’Green Book’ og ’Bohemian Rhapsody’.

Begge film er af publikum og kritikere blevet beskyldt for at håndtere emner som race og seksualitet på en simplificerende måde, der hører en anden tid til. Blandt andet skriver filmanmelderen fra Forbes om ’Bohemian Rhapsody’:

»Jeg vil ikke blive besat af dette ene aspekt, men det er ærligt talt utroligt, at Hollywood har formået at lave en homofobisk biografisk film om Freddie Mercury«.

Desuden er Bryan Singer, der delvist har instrueret ’Bohemian Rhapsody’, under beskyldning for voldtægt.

Om filmen ’Green Book’ - og om det synspunkt, der fremstilles i den - har The New Yorkers anmelder skrevet:

»Dette groteske, ahistoriske og upersonlige synspunkt ærer en form for racemæssig oplysning – en ’begge-sider’-oplysning – der er lige så tilbageskuende, som den er universelt salgbar«.

Til trods for disse kritikpunkter var nattens Golden Globes-uddeling langt mindre dramatisk end sidste år, hvor flere prismodtagere var iført sort tøj og ’Time’s Up’-nåle til ære for ofrene for seksuelt misbrug i film- og tv-branchen. Det var desuden også året, hvor Oprah Winfrey gav sin helt store tale, der satte gang i rygterne om, at hun ville melde sig som præsidentkandidat til valget i 2020.