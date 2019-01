Nyt studie: Kvinder er stadig »radikalt« underrepræsenteret i filmindustrien

Hvor mange af de film, du så i 2018, var instrueret af en kvinde? Formentlig meget få.

Andelen af kvinder, der instruerer store hollywoodfilm, er nemlig fortsat forsvindende lille. Det skriver The Guardian.

Det viser et årligt studie, der konkluderer, at der er en »radikal underrepræsentation« af kvinder inden for filmindustrien. Og andelen af kvinder i branchen har stort set ikke rykket sig i to årtier.

I 2018 var kun 8 procent af de største film instrueret af kvinder – et fald fra 2017, hvor kvinder stod bag 11 procent af biografbaskerne.

»Undersøgelsen rummer ikke nogen beviser for, at man i den etablerede filmindustri har set det positive skift, der er blevet forudsagt af så mange observatører i industrien gennem det sidste år«, siger Martha Lauzen, der er chef for San Diego State Universitys Center for Women in Television and Film og står bag studiet, i en pressemeddelelse.

Store indsatser af store spillere

Faldet i antallet af kvindelige instruktører kommer efter et 2017, som var fyldt med beskyldninger om seksuelle krænkelser i Hollywood. Selv om der siden er blevet sat fokus på at forbedre ligheden mellem kønnene i filmindustrien, er der øjensynlig ikke sket meget.

Og skal der ske en meningsfuld forandring på området, skal der tages mere drastiske metoder i brug, vurderer Martha Lauzen:

»Det er usandsynligt, at denne radikale underrepræsentation kan blive bragt i orden af få individers eller af et enkelt filmselskabs frivillige indsatser. Uden storstilede indsatser sat i værk af de store spillere er det usandsynligt, at vi kommer til at se en meningsfuld forandring«, lyder det i pressemeddelelsen.