Kritikken hagler ned over ny Brexit-film: »Det er så fucking problematisk. Meget bedre kan det ikke beskrives«

Filmen ’Brexit: The Uncivil War’ beskyldes for at karikere politikere og at have dårlig timing og for lidt fokus på skandaler.

Dominic Cummings sidder helt alene foran en lille hær af politikere. Allesammen klar til at skyde med skarpt mod manden, der angiveligt er hjernen bag den kampagne, som sikrede leave-siden en sejr ved Brexit-afstemningen.

»Hvad gør man, når der er systemfejl?«, spørger han og griber ordet, før nogen overhovedet når at svare.

»Man genstarter. Det var det, jeg gjorde. Og hvad gjorde I? I kørte det samme system i stilling igen. Den samme politik med samme kortsigtede tænkning og selvcentreret, snæversynet fis«, spytter Dominic Cummings ind i mikrofonen.

»Men er du ikke en del af den samme kultur? Med halve sandheder og lette svar? Falske løfter?«, spørger den kvindelige politiker, der står i spidsen for den offentlige høring.

Fakta ’Brexit: The Uncivil War’ - Filmen er en dramatisering af valgkampen, der ledte op til Brexit afstemningen 23. juni 2016. - Den er baseret på virkelige hændelser, men med et par enkelte undtagelser. - Filmen er skrevet af James Graham og instrueret af Thomas Haynes. - Benedict Cumberbatch spiller hovedrollen som den omstridte rådgiver for leave-kampagnen, Dominic Cummings. - Filmen blev vist på engelske Channel 4 i mandags og kan streames på HBO.

»Jo, det ved jeg da godt. Jeg er lige så slem som alle andre. Men sådan er systemet bare. Det er en smitsom virus, men jeg håbede og bad til, at nogen med bare den mindste mængde fantasi, vision eller ambition kunne se, at der var mulighed for, at noget faktisk kunne ske. At nogen gjorde noget. Skabe forandring«, siger Dominic Cummings.

Han bliver helt stille og stirrer ud i den blå luft.

»Er du færdig, hr. Cummings?«, spørger den kvindelige politiker.

»Ja, det er jeg. Vi er alle sammen færdige«, svarer han.

Virkelighed med et twist

Ovenstående scene stammer fra den nye film ’Brexit: The Uncivil War’.

Filmen, der er en dramatisering af valgkampen op til Brexit-afstemningen, portrætterer den tidligere rådgiver på leave-kampagnen Dominic Cummings. Hjernen bag valgkampen, der sikrede Storbritannien et farvel til EU – hvis man da skal tro filmen.

Men kan man det? Ikke nødvendigvis, mener flere politikere, anmeldere og aktivister, der siden mandagens premiere på britisk tv har rettet skarp kritik mod Brexit-filmen og manden bag, James Graham.

Scenen, som er beskrevet herover, er blandt striben af kritiserede ting i filmen. For selv om den er baseret på virkelige hændelser – noget, der i en rulletekst slås fast fra de første sekunder af filmen – har den offentlige høring aldrig fundet sted, og Dominic Cummings har aldrig taget ansvar for sine handlinger. Faktisk har Cummings selv afvist at deltage i en sådan høring.

Sandheden er, at Brexit blev vundet på baggrund af ulovlig aktivitet. Det er fakta Shahmir Sanni, whistleblower og tidligere medarbejder på leave-kampagnen

At man alligevel har valgt at tage scenen med i filmen, »frustrerer« Shahmir Sanni, der er tidligere medarbejder på leave-kampagnen. Han forlod kampagnen, da han opdagede, at man handlede ulovligt, og blev senere whistlebloweren, som stod bag den læk, der endte med at få leave-kampagnen dømt for brud på valgloven.

Shahmir Sanni kalder det »absurd«, at man har valgt at fremstille Dominic Cummings som en lovlydig borger:

»Det er latterligt, at Dominic Cummings fremstilles som en fyr, der respekterer autoriteter. At en kanal som Channel 4 vælger at give befolkningen dét indtryk, når det ikke er sandt, er trist og beklageligt«, siger han.

I Shahmirs Sannis optik kan man ikke putte ’Brexit: The Uncivil War’ i samme kasse som en hvilken som helst anden dramafilm. For den her film er »mere end bare kunst«:

»Når din kunst har en politisk indvirkning, bliver du nødt til at være forsigtig: Du bliver nødt til at forstå, at det kan have betydning for den offentlige diskurs. Folk vil se din film og tænke, at de ser den fulde sandhed«, siger han.

Det er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og ekspert i europæisk politik Ben Rosamond ikke enig i.

»James Graham forsøger at indfange hans (Dominic Cummings, red.) syn på verden: at den traditionelle politik er ødelagt. At politikerne ikke er egnede til deres job. Og at afstemningen var en mulighed for at genstarte systemet, men at den blev ødelagt af politikere og traditionel politik«, forklarer han i et mailinterview.

»Jeg mistænker scenen for at gøre mange seere forvirrede, men jeg tvivler på, at den vil være kontroversiel«.

Men hvorfor bruge fiktion i en film baseret på virkelige hændelser?

Det spørgsmål har Politiken forgæves forsøgt at få James Graham til at svare på. Men til The Guardian forklarer han, at det er en »opdigtet fremtid«:

»Et af argumenterne for, at drama er berettiget i den her debat, er, at de aldrig har fået et sådant vidneudsagn, og han (Cummings, red.) har aldrig svaret på spørgsmål. Fordelen ved drama er, at vi kan bruge vores research til at indfri ønsket om dette og derved lade et publikum domfælde ham«.

Hvor er skandalerne?

Et andet kritikpunkt går på, at filmen undlader at belyse leave-kampagnens ulovlige overforbrug, som avisen The Observer efter en to år lang undersøgelse kunne afsløre.

Ifølge britisk lov er det tilladt at bruge 7 millioner pund på en valgkamp. Men det beløb oversteg ’Vote Leave’ med over 10 procent svarende til 700.000 pund – et lovbrud, der senere er blevet undersøgt, bekræftet og meldt til politiet af valgkommissionen.

Jeg havde forventet, at man i høj grad ville nedtone skandalerne. Jeg havde bare ikke lige forudset, at det ville være i så stor udstrækning Shahmir Sanni, whistleblower og tidligere medarbejder på leave-kampagnen

Shahmir Sanni fik i forbindelse med sit arbejde som frivillig på leave-kampagnen et indgående kendskab til, hvordan månederne forud for afstemningen udspillede sig. Af samme grund mener han også, at han med rette kan sige, at udlægningen af historien i ’Brexit: The Uncivil War’ ikke er repræsentativ:

»Jeg havde forventet, at man i høj grad ville nedtone skandalerne. Jeg havde bare ikke lige forudset, at det ville være i så stor udstrækning«, siger han.

Det er særligt den manglende belysning af overforbrug, russisk indblanding og misbrug af data, der chokerer ham.

Det nævnes ikke én gang, at Darren Grimes, som var kampagnechef for BeLeave – en ungdomsgruppe, der lavede valgkamp for leave-siden – er dømt skyldig for at bryde valgloven.

En anden skandale, som James Graham ifølge Shahmir Sanni også er løbet lidt for let og elegant hen over, er den med Aron Banks. Ud over at donere mere end 12 millioner pund til leave-valgkampen mødtes forretningsmanden også med embedsmænd fra den russiske ambassade forud for afstemningen.

Det er sjovt, hvor latterlige politikerne virker. Alle er mærkelige og umoderne. Var det uretfærdigt? Ikke rigtigt – det beskriver os meget fint Gloria De Piero, medlem af parlamentet for Labour

Det samme gælder sagen om den ulovlige donation på 625.000 pund, hvoraf de fleste penge gik til AggregateIQ – et datafirma, som er blevet sat i forbindelse med konsulentfirmaet Cambridge Analytica, der har misbrugt data fra over 87 millioner facebookbrugere til at påvirke amerikanske vælgere op til præsidentvalget i 2016.

»Skandalerne er den vigtigste del af fortællingen. Hele Brexit er baseret på én simpel ting: at det var befolkningens vilje at forlade EU. Men argumentet skydes fuldstændig til jorden med skandalerne, overforbruget og Vote Leave’s lovbrud«, siger Shahmir Sanni og kalder det for »den største valgskandale i moderne britisk historie«:

»Folkets vilje afgøres af en fri og fair folkeafstemning. Brexit-afstemningen var ingen af delene«.