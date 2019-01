Efter 13.500 afsnit med intriger og familiedrama: Populær sæbeopera sætter rekord med sæson nummer .... 55

Mange serier kører i et sted mellem to og fem sæsoner. Færre når f.eks. op på de ni sæsoner, som hitserien ’Game of Thrones’ snart rammer.

Men så er der ’The days of our lives’ – eller ’Horton-sagaen’, som NBC’s sæbeopera hedder på dansk. ’Horton-sagaen’ slår alle de andre.

Imponerende 54 sæsoner nåede serien op på i 2018, hvor afsnit nummer 13.500 blev sendt, og det er nu blevet offentliggjort, at sæson nummer 55 er på vej. Og det er en verdensrekord, skriver det amerikanske filmmedie Deadline.

I alt vil det formentlig tage mere end to år at se alle de afsnit, der i begyndelsen varede en halv time, men efter 10 år voksede til en hel time.

Som de siger i serien:

»Like sands through the hourglass, so are the days of our lives«.

Serien handler om intriger i familien Horton, der bor i den fiktive amerikanske by Salem. Og den har kørt på amerikansk tv siden 1965 og vundet adskillige Emmys og dusinvis af andre priser.

Sidste år døde to af de skuespillere, som har været fast inventar i serien i flere årtier: Peggy McCay, som i 35 år spillede seriens Caroline Brady, og Frank Parker, som var med i 25 år og i serien optrådte i rollen som Shawn Brady, ægtemand til Caroline Brady.