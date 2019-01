Thomas Vinterbergs venner var bekymrede efter 'Festen': Mange ringede til mig og sagde: »Hvorfor smadrer du din karriere?«

Filmografi

Vinterbergs 9 spillefilm før ’Kursk’

De største helte, 1996. Efter den korte film ’Drengen der gik baglæns’ om en dreng, der bearbejder tabet af sin storebror, sprang Vinterberg ud i det store format med denne ’Thelma & Louise’-agtige, frihedstørstende film om en fængselsindsat på springtur for at møde den 12-årige datter, han først nu har hørt om. Filmen er ét langt sug af appetit på nye muligheder og en lyst til at finde de veje, ikke alle har taget før én. Der er meget debutfilm over anslaget, men det er også, som om alt lykkes. Foto: Nimbus Film

Festen, 1998. Den første og mest berømte af dogmefilmene, en masterclass i at dosere håndholdt arrigskab med køligt overblik over alt, hvad der kan gå galt mellem mennesker forsamlet til en 60-års fødselsfest i overklassen, hvor fødselaren hænges ud som pædofil af sin søn: Vil han have den grønne tale – eller den gule?. »Jeg har valgt at kalde den: ’Når far skulle i bad’«. Og så starter løjerne ellers ... Det er nærmest som et stykke af Shakespeare, hvor alle ligger døde tilbage på scenen bagefter. Foto: Lars Høgsted/Nimbus Film

It’s All About Love, 2003. Karrierens største fiasko var en stor amerikansk produktion, transcenderende og mystisk. Folk dejser om på gaden i New York af mangel på kærlighed, i Afrika er etioperne begyndt at kunne svæve, og i en jumbojet rabler en særling vanvittigheder af sig. Filmen har med årene fået et kultpublikum, der anerkender dens helt unikke poesi, dens svimle ambitioner som værk. Den har en særlig plads i Vinterbergs hjerte, og der har i hvert fald aldrig fandtes en film som den. Foto: Per Arnesen/Nimbus Film

Dear Wendy, 2005. Lars von Trier skrev !manus, og dette var en europæisk koproduktion om en ung mand, en overbevist pacifist, der bliver forelsket i sin pistol. Stilen er altafgørende i filmen, der er kunstlet med kunstlet på. Den var mere populær end ’It’s All About Love’ (det er alt), men i bakspejlet syntes den at bekræfte, at Vinterberg stod og vaklede på isen med fare for at falde i. Det var mere en Trier- end en Vinterberg-film, og man begyndte så småt, men alt for tidligt, at afskrive Vinterberg. Foto: Zentropa

En mand kommer hjem, 2007. Den fortabte søn kom hjem og lavede sin mest ærkedanske, nærmest fædrelandsnostalgiske film om en international operasanger, der vender hjem til sin lille fødeby, der glæder sig som pisket. Her er gule kornmarker og hønsekødsuppe og ung kærlighed – og Vinterbergs typiske skeletter i skabene. En flot film, som alligevel ser lidt aparte ud i konteksten af Vinterbergs øvrige film. Den blev set som et forsøg på et comeback. Foto: Nimbus Film

Submarino, 2010. Her kom så dramaet, alle havde ventet på siden ’Festen’, en barsk fortælling fra det københavnske Nordvest om svigt, fuldskab, gangstere – og broderkærlighed op imod alle odds. ’Submarino’ har en direkte appel og en klar historie, som den insisterer på at fortælle, hvor ondt det end måtte gøre. En film, der kigger den grumme sociale arv lige i øjnene og siger tingene, som de er. Som altid hos Vinterberg kan menneskeligheden trumfe de dårlige kort, vi har fået på hånden. Foto: Per Arnesen/Nimbus Film

Jagten, 2012. Vinterberg var tilbage i Cannes big time med historien om en blid mandlig pædagog, der mistænkes for at have forgrebet sig på en lille pige, og hvis deroute bliver beskrevet i alle skånselsløse detaljer. Det var den film, man talte om det år, og Vinterberg satte trumf på ’Submarino’ ved at demonstrere, at ingen som han kunne skildre danskerne, når vi er værst – og så alligevel i 11. time tilstå os et lille skrøbeligt håb, som vi selv må finde ud af at tage vare på. Foto: Per Arnesen/Zentropa

Far from the Madding Crowd, 2015. Storladent historisk drama, produceret i England for, hvad der ligner mere end en million. Filmen bygger på en roman af Thomas Hardy, og Vinterberg vover at sætte en belgisk skuespiller, Matthias Schoenaerts, ind som fårefarmer i Dorset, og satset betalte sig. Filmen er spækket med stjerner og er flot, om end konventionelt fortalt. Den holder rigeligt til et gensyn, har jeg lige konstateret, og der er rigtig meget at nyde i Vinterbergs opmærksomme instruktion. Foto: Alex Bailey

Kollektivet, 2016. Inspireret af Vinterbergs opvækst i et kollektiv i Hellerup i 70’erne, proppet med danske stjerner og måske den første danske film, der magtede at forholde sig til 68-generationen uden bekvem sarkasme, og som tog hippiernes projekt alvorligt. Ikke at Vinterberg er blind for, hvad det kollektive samvær kostede, hykleriet i det – eller for, hvem der blev ekskluderet fra det. Men han tillader sig at tro på idealet og tillader sine karakterer at prøve at finde en solidarisk vej ind. Foto: Ola Kjelbye/Zentropa

