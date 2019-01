»Kulturen har ændret sig. Og vi har ændret os«: Ellers altid grænseoverskridende amerikansk comedy-serie afskaffer homo-jokes

Man havde forsvoret, at det ville ske, det der nu er sket. Det grænseoverskridende amerikanske animerede comedyshow ’Family Guy’, produceret af Fox og skabt af Seth MacFarlane, vil ifølge TV Line holde op med at gøre grin med homoseksuelle.

’Family guy’ har siden sin fødsel i 1999 altid gjort nar ad alt på begge sider af det politiske spektrum, men producerne Alec Sulkin og Rich Appel fortæller nu, at de vil tilpasse serien bedre »til det nuværende landskab«.

»Hvis man kigger på showet fra 2005 eller 2006 og sammenligner med en af de senere sæsoner, kan man notere sig en række forskelle. Noget af det, vi følte os tilpas med at sige og joke om dengang, erkender vi nu er uacceptable«.

Rich Appel understreger, at det ikke skyldes, at showet har fået mundkurv på:

»Kulturen har ændret sig. Og vi har ændret os. Klimaet er et andet, kulturen er en anden, vores syn på tingene er et andet. Det syn er blevet dannet ude i virkelighedens verden, og jeg synes, at det er nødvendigt, at showet udvikler sig på forskellig vis«.

Afskaffelsen af homo-jokes kommer angiveligt til at foregå gradvis.