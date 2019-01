Hvad er der sket med humøret i Viborg? Årets afgangsprojekter fra animationsuddannelsen er dystopiske, grumme og dystre

Anmeldelse af årets afgangsprojekter fra animationsuddannelsen i Viborg













Animals. 6:11 min., instr.: Tue Sanggaard. Desert. 4:14 min., instr.: Sofia Pashael. Forglemmegei. 7:23 min., instr.: Katarina Lundquist. Deepness of the Fry. 4:02 min., instr. August ’Poul’ Niclasen. Monachopsis. 3:42 min., instr.: Kim Strandli. Of Aska. 7:06 min., instr.: Myra Hild. Tom Has a Plant. 6:00 min., instr.: Thinh Nguyen. Burning Daylight. Trailer 2:00 min./spilletid 45-60 min., instr.: Frederik Jeppesen.

Filmene vises i dag i Filmbyen, Aarhus. Torsdag i Teater Refleksion, Aarhus, fredag i Cinemateket, København (VOID-festival). Mandag 4. februar i Cafe Bio, Odense.

