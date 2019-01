Succes for Lone Scherfig: For første gang nogensinde skal en dansk film åbne verdens største publikumsfestival

For første gang nogensinde åbner en dansk film den store tyske filmfestival Berlinalen. Det sker 7. februar, når Lone Scherfigs ’The Kindness of Strangers’ ruller over de store lærreder som åbningsfilm på festivalen.

Filmen vises som indledning til festivalens hovedkonkurrence, hvor den får selskab af nye værker fra Tysklands egenFatih Akin, franske François Ozon, spanske Isabel Coixet, norske Hans Petter Moland samt to af Kinas store instruktører, Wang Xiaoshuai og Wang Xiaoshuai.

Umiddelbart ligner hovedkonkurrencen på Berlinale nummer 69 det bedste felt i årevis. Festivalen bliver den sidste for dens leder, Dieter Kosslick, der efter at have ført arrangementet op blandt verdens vigtigste filmfestivaler i løbet af de sidste 18 år går på pension og overlader roret til italienske Carlo Chatrian næste år. Berlinalen er med et billetsalg på omkring 300.000 verdens største publikumsfestival.

I år er Lone Scherfigs ensemblefilm fra New York, der er en international produktion mellem Danmark, Sverige, Frankrig og Canada, den første af omkring 400 film på festivalen. ’The Kindness of Strangers’ følger forskellige mennesker på en forfalden restaurant i New York, hvis skæbner påvirker hinanden. Blandt de medvirkende er Zoe Kazan og Tahar Rahim samt danske Esben Smed og David Dencik.

Rumænsk film om sex og skønhed hædres med Guldbjørnen

Europa står stærkt i årets hovedkonkurrence med værtslandet som største bidragsyder. Stor interesse er der for tyrkisk-tyske Fatik Akins ’Der Goldene Handschuh‘ (Den Gyldne Handske).

Men også den mange gange prisbelønnede franskeFrançois Ozon trækker feltet op med sit religiøse drama ’Grâce à Dieu’ (Guds Nåde), ligesom spanske Isabel Coixet er en kendt og skattet gæst på festivalen. I år er hendes bidrag ’Elisa y Marcela‘.

Set med skandinaviske øjne finder vi også norske Hans Petter Molands filmatisering af landsmanden Per Pettersons roman ’Ut og stjæle hester’. Moland har før fejret store triumfer i Berlin, blandt andet med ’Kraftidioten‘ fra 2014. Hovedrollen i den film havde Stellan Skarsgård, og det samme er tilfældet med ’Ut og stjæle hester’, hvor også danske Danica Curcic har en bærende rolle.

Kina er fornemt repræsenteret af Wang Xiaoshuai med ’Di jiu tian chang’ (’Farvel, min søn’) ogZhang Yimou, manden bag bl.a. ’Hero‘, med ’Yi miao zhong’(’Et øjeblik’).

Fra USA kommer ’Amazing Grace‘, en dokumentarfilm, som Sydney Pollack indspillede helt tilbage i 1972. Den blev af forskellige årsager gemt væk og fik aldrig premiere dengang. Før Sydney Pollack døde i 2008, udtrykte han stort ønske om at få den ud til publikum. Det er nu lykkedes takket være produceren Alan Elliott.

Filmen følger to gospel-koncerter, Aretha Franklin gav i New Temple Missionary Baptist Church i det sorte kvarter Watts i Los Angeles i 1972. Optagelserne blev til hendes album ’Amazing Grace’. Sydney Pollack fulgte optagelserne. Nede i salen fulgte blandt andre Mick Jagger og Charlie Watts fra Rolling Stones koncerterne.

Også østrigske Marie Kreutzer og polskeAgnieszka Holland, der i 2017 vandt en sølvbjørn for ’Spoor’ i Berlin, er med i hovedkonkurencen.

Berlinalen løber fra 7. til 17. Februar.