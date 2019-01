George Orwells våde drøm: Overvågningen i det moderne Kina er som at se 'Black Mirror' udfoldet i virkeligheden

I Kina kan en flaske sprut i indkøbsvognen sende dig ned ad statens sociale rangliste, og kritisk journalistik kan forhindre dig i at købe flybilletter. Orwells 1984 var et frit samfund sammenlignet med det totalitære mareridt, Kina er ved at skabe.