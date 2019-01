Tonemesterens lydklumme: Lyden i Thomas Vinterbergs ubådsfilm er helt afgørende

Vand og lyd kan noget helt særligt sammen. Under vandets overflade bevæger lyd sig cirka 1.500 meter i sekundet – over fire gange så hurtigt som i luft – og det gør, at hørelsen er helt afgørende for dyr, der lever i vandet. Verden under vand er i høj grad defineret af lyd.

Derfor har lyd selvfølgelig også en enormt vigtig rolle i alle ubådsfilm, og i dag er der premiere på endnu en af slagsen, Thomas Vinterbergs ’Kursk’. Den danske instruktør har da også allieret sig med en af Europas førende lyddesignere, franske Nicolas Becker, som blandt andet har skabt uforglemmelige lyde af fascinerende fremmede verdener til ’Gravity’ og ’Arrival’.

I en ubåd er man nærmest kun i kontakt med omverdenen via øregangene, og alene den klaustrofobiske følelse af at opholde sig i et lillebitte rum med kun en tyk metalplade ud til oceanets overvældende vandmasser kan bruges lydligt i sig selv. Et dybt metallisk knirk er en rædselsvækkende lyd, som man snildt kan bygge talrige scener over. For slet ikke at tale om det ikoniske ping fra en sonar, som fortæller mandskabet, hvor langt man er fra fjendens fartøjer.

I forbindelse med et af Hollywoods mest populære ubådsdramaer, Sean Connery-spionthrilleren ’Jagten på Røde Oktober’ (1990), fik lyddesignerne lov at besøge en rigtig ubåd, men indspillede også adskillige lyde i en swimmingpool, hvor de sendte lydeffekter ud af en vandtæt højttaler i den ene ende og optog dem i den anden ende, hvilket skabte den helt rette undervandsfornemmelse. Filmens torpedolyde var i øvrigt en blanding af en speedbåd, en Ferrari, diverse dyreskrig, kanonkugler, bobler, en knirkende fjeder og et styk sprøjtende vandslange. Alle kneb gælder.

Den mest ikoniske ubådslydfilm er dog absolut den tyske ’Das Boot’ (1981), der er intet mindre end en milepæl i filmlydens historie; senest var den en stor inspirationskilde til raketsekvenserne i ’First Man’. Alene det britiske dybvandsbombeangreb undervejs er en regulær tour de force i, hvordan filmmediet kan fortælle med lyd og især med stilhed. De tyske soldater lytter i tavshed, mens lydene udefra presser sig på. I en ubåd er det ørerne, der afgør din skæbne.