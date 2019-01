Hvor mange forskellige slags misbrugere er der på film?

I Netflixserien ’The Haunting of Hill House’ kører en søster sin elskede narkoafhængige tvillingebror til afgiftning:

»Nu går du derind«, formaner hun ham ude fra bilen, »og så kommer du tilbage med min bror!«.

Underforstået: Min rigtige bror, ham, der ikke er en skygge af sig selv, ham, der ikke er en zombie. Ham, jeg kan forholde mig til.

Film om misbrug handler typisk mest om kendte mennesker. De er derude i hobetal. En del forfattere, men hyppigst udøvende kunstnere, musikere, skuespillere, som typisk er lidt mere labre i det, får vi skrællet vrangen ud på. Folk, der sætter et guddommeligt talent over styr, folk, der har mere at miste end de fleste af os andre, disse genier, der inden for biopicfilmen, før vi ved af det, ender i rendestenen, midt i en rallende, savlende, plimøjet overdosis.

Til sidst udarter denne slags historier ud i ren mekanik, ren dramaturgisk automatik, inderligt utroværdigt, rent menneskeligt

På det tidspunkt, i begyndelsen af sidste akt, hvor vi er endt i den rendesten, har jeg normalt for længst glemt, hvorfor jeg formodes at synes, det her er interessant. Nå jo, fordi kunstneren tilbage i første akt lavede sådan noget god musik – og var så sød og sexet og den slags. Men nu? Nu er der bare hule kinder, løgn og latin og et gabende hul der, hvor personligheden sad. Misbrug er i sandhed nivellerende og demokratisk, alle bliver vi reduceret til at være ét fedt.

Ulven kommer

Det værste ved disse film er altid, at selv når det er ved at gå rigtig, rigtig galt, ved vi, at vi kun er i gang med akt 2. Der er længe, længe endnu i en lang dags skidengrumset og deprimerende forudsigelig rejse mod nat. Peter skal først råbe, ulven kommer ad nauseam, vi skal først nå at fatte oprigtigt håb om misbrugerens frelse et par gange, og omverdenen skal lære på den hårde måde, at de ikke kan stille en skid op, før vi kan lukke bogen en sidste gang og råbe: Næste!

Det piner mig faktisk virkelig. Jeg har også haft misbrugere tæt på mig og har selv grædt mine modige tårer, men på film står jeg helt af, senest med ’Beautiful Boy’, der havde dansk premiere i sidste uge, og hvor Timothée Chalamet er den unge mand, der ryger på dope og tager hele slisken, mens hans familie ser magtesløs til.

’Beautiful Boy’ har som film det figenblad at klynge sig til, at den handler lige så meget om omverdenens reaktioner som om misbrugeren selv. Så selv hvis dygtige unge Chamalet dårligt har noget materiale at sætte sit særpræg på, kan man sige, at faderens rolle måske kan kompensere.

Ligesom man kan sige, at Martin Scorseses mægtige misbrugsopsats ’The Wolf of Wall Street’ – et virkelig storværk i min bog – ikke handler om en misbruger, men om misbruget selv, som den er en skingerskæv, døddrukken hyldest til, fortalt med det fulde stoner-udtræk. Scorsese giver afhængigheden sin egen diabolske poesi, og citronen presses hele tiden ud i det grænseoverskridende. Scorsese har ingen illusioner om, at vi længere taler om et rigtigt menneske, men derimod om Den Ting, der skete med ham og krystede livet og individualiteten ud af ham.

Skuespillere får rigtig tit priser for at spille misbrugere.

Nu bliver priser jo sjældent givet til subtilt underspil, så det giver vel sig selv. Kan man få rollen helt derud, hvor den råber og skriger og har mundvandet rindende og plirrer med blodskudte øjne, så tilfredsstiller det manges opfattelse af godt skuespil. Også selv om det jo står sådan 1:1 i alle manuskripter om folk, der er afhængige, og selv om vi har set det spillet nøjagtig sådan hundreder af gange før.

De udslukte øjne

For hvor mange forskellige slags misbrugere er der overhovedet på film?

Skal vi lave en liste?