Reaktioner på Oscar-nomineringerne: Her er de største overraskelser og fejltagelser i de internationale anmelderes øjne

Tirsdag eftermiddag blev årets Oscar-nominerede offentliggjort. Her kom det blandt andet frem, at danske Viggo Mortensen er blandt de sidste 5 i kapløbet om at vinde Oscar-statuetten for bedste mandlige hovedrolle.

De helt store favoritter er i år ’Roma’ og ’The Favourite’, der hver især er nomineret i 10 kategorier. De er skarpt efterfulgt af ’Vice’ og ’A Star Is Born’, der begge er nomineret i 8 kategorier.

Men har alle de nominerede nu også fortjent det? Her er, hvad de internationale anmeldere skriver.

Hvor er Bradley Coopers nominering?

Er der én ting, som de udenlandske anmeldere er enige om, så er det, at det er en fejltagelse, at Bradley Cooper ikke er nomineret for sin instruktion af ’A Star Is Born’. Især fordi filmen er en »billetkontors-mastodont, der har indtjent mere end 400 millioner dollars verden over«, som Variety skriver.

Lige siden filmen havde premiere, har anmelderne næsten taget det for givet, at Bradley Cooper ville blive nomineret i adskillige kategorier. Og det er han da også – bare ikke som ’Bedste instruktør’, som flere anmeldere ellers havde forventet. »Cooper er blevet Affleck’et«, som Variety skriver:

»Akademiets øverste kreds er kendt for notorisk at ignorere skuespillere, der sætter sig i instruktørstolen. Og Bradley Cooper, der blev set som en sikker vinder for at have lavet det storsælgende fænomen ’A Star Is Born’, har nu tilsluttet sig Barbara Streisand, Ben Affleck og Angelina Jolie i gruppen af skuespillere, der ikke har modtaget det, de har fortjent«.

The Guardians anmelder er dog ikke helt enig. Han er i stedet skuffet over den manglende repræsentation af kvindelige instruktører:

»Manglen på kvindelige instruktører på listen over bedste film og bedste instruktører er sørgelig. Delvist fordi de ekskluderer en af de allerbedste film: Debra Graniks helt igennem fantastiske ’Leave No Trace’«, skriver anmelderen.

Han nævner desuden Lynne Ramsays ’You Were Never Really Here’.

Oversete skuespillere og film

En anden af de helt store fejltagelser er ifølge de internationale anmeldere, at Timothee Chalamet ikke fik en Oscar-nominering for sin rolle som stofmisbruger i filmen ’Beautiful Boy’. Han dukkede første gang op på listen over nominerede sidste år, dengang for hans præstation i storhittet ’Call Me By Your Name’. Men denne gang er Timothee Chalamet altså ikke med i den sidste runde af konkurrencen. Og det er en fejl på linje med Oscar-akademiets ’forglemmelse’ af unge Leonardo DiCaprio,der ikke fik en nominering for ’Titanic’.

»Da ’Beautiful Boy’ havde premiere til Toronto Film Festival i efteråret, var forventningen, at Chalamet ville ride på sin nuværende bølge af succes – hele vejen til sin anden nominering i træk. Men niks«, skriver Rolling Stone.

Mens Timonthee Chalamet er en overset skuespiller på listen over årets Oscar-nomineringer, er ’If Beale Street Could Talk’ af den Oscar-vindende instruktør Barry Jenkins den mest oversete film, lyder det ifølge The Guardians anmelder - selv om han er overbevist om, at »Regina King vinder bedste kvindelige birolle for sin delikate, intelligent dømmende præstation i filmen«.

Rolling Stones’ anmelder er enig:

»Det er svært at se på fraværet af Barry Jenkins sublime fortolkning af James Baldwins roman og ikke føle, at filmen er blevet frarøvet noget«.

Mere kærlighed til Roma

En af årets helt store overraskelser er, at både Yalitza Aparicio og Marina de Tavira fra anmelderfavoritten ’Roma’ er nomineret.

»På trods af den overvældende kærlighed til ’Roma’, er skuespillerne i stor stil blevet overset. Det har Akademiet over natten fikset ved at nominere begge skuespillere«, lyder det fra Variety.

En mindre positiv overraskelse ligger ifølge anmelderne i, at ’Black Panther’s skuespillere ikke har fået en eneste nominering.

»Filmens stærkeste chancer lå i Michael B. Jordans præstation som Erik Killmonger, der er den bedste skurk i genren, siden Heath Ledger spillede The Joker’, skriver Variety.