James Gandolfinis søn skal spille sin fars rolle i ny ’Sopranos’-film

Det bliver den amerikanske skuespiller Michael Gandolfini, der skal portrættere den unge Tony Soprano i den kommende spillefilm ’The Many Saints of Newark’.

Filmen bliver forhistorien til tv-serien ’The Sopranos’, der var et stort hit, da den blev sendt fra 1999 til 2007, og den er af Rolling Stone Magazine siden blevet udnævnt til verdens bedste tv-serie.

Michael Gandolfini er søn af nu afdøde James Gandolfini, der fik tre Emmy-statuetter og en Golden Globe for sit portræt af den deprimerede mafiamand og mellemleder Tony Soprano.

»Det er en stor ære at videreføre min fars arv ved at træde ind i rollen som den unge Tony Soprano«, siger 19-årige Michael Gandolfini til filmmediet Variety.

Udspiller sig under raceoprør

’The Many Saints of Newark’ udspiller sig i slutningen af 1960’erne, altså lang tid før tv-serien ’The Sopranos’, og viser den periode, der lægger grunden til det mafiaimperium, Tony Soprano ender med at styre i 00’erne i tv-serien. Perioden, hvor Tony var mafialærling under Dickie Moltisantis vinger, Paulie ’Walnuts’ Gualtieri havde så store overarme, at de blev brugt som reklame for et boksestævne, og Corrado ’Junior’ Soprano og Johnny ’Boy’ Soprano var nogle af de hårdeste hunde i New Jersey.

’Sopranos’-skaberen, David Chase, har endnu ikke afsløret ret mange detaljer om filmen, men der kommer drypvis flere informationer. Handlingen kommer til at udspille sig under raceoptøjerne i Newark i 1967, hvor stemningen mellem New Jerseys sorte og italienske underverden bliver meget spændt.

På rollelisten er indtil nu Cory Stoll, Billy Magnussen, Jon Bernthal, Alessandro Nivola og Vera Farmiga (skal hun spille Livia Soprano?) – udelukkende folk uden baggrund i den oprindelige ’The Sopranos’, men mon ikke også dele af det oprindelige cast på en eller anden måde får lov til at stikke snuden indenfor.

Michael Gandolfini er ikke fuldkommen ukendt som skuespiller. Nogle vil måske kende ham i rollen som Joey Dwyer i tv-serien ’The Deuce’.