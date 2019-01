Pr-direktør i dobbeltrolle: Han lever af at sælge dansk kulturliv til pressen. Nu bliver han vært for sit eget kulturprogram på tv

Have Kommunikations kreative direktør får nyt kulturprogram på DK4. I ’KulturHave’ vil han forsøge at opprioritere de dele af kulturen, der ikke altid bliver talt om.

29. januar får et nyt kulturmagasin premiere på tv-kanalen DK4.

’KulturHave’, som programmet er blevet døbt, har Christian Have, der er kreativ direktør i Have Kommunikation, som vært.

Han vil med programmet »opprioritere kulturen« og forsøge at finde svar på nogle af de helt store spørgsmål inden for kultur: Spiller den overhovedet en rolle i en stadig mere digital tidsalder? Hvilket ansvar har kunstnere og kulturinstitutioner? Og hvilken forskel gør kulturen for den enkelte og samfundet?

Det vil han forsøge at få svar på gennem samtaler med prominente kulturpersoner.

Vil holde tingene adskilt

Men kan en vært, der via sit direktørjob i Have Kommunikation, som har nogle af kulturens helt store spillere som kunder, være objektiv i værtsrollen i et sådant program?

Ja, mener Christian Have:

»Det ser jeg ikke nogen som helst problemer i, så længe man har en gennemsigtighed, og omverdenen er klar over relationerne«, siger DK4’s nye vært.

»For det første fyrede jeg mig selv som administrerende direktør i Have Kommunikation for nogle år siden. Det var netop for, at jeg også i andre sammenhænge kunne indgå som sparringspartner – blandt andet for kulturinstitutioner, der ikke bruger Have Kommunikation. Så jeg føler, at jeg er væsentlig mere uafhængig, end jeg var for nogle år siden«, siger han:

»Selvfølgelig er der risiko for, at jeg kan få noget med Have Kommunikations kunder at gøre, fordi de er aktuelle og sætter en dagsorden. Men så er det jo op til mig at sørge for, at det overhovedet ikke har nogen som helst indvirkning på det, jeg gerne vil«.

Hvordan vil du gøre det?

»Ved at gøre det, jeg altid har gjort: holde tingene fuldstændig adskilt«.

Men kan man det?

»Man kan gøre sit bedste, og så er det op til omverdenen at vurdere, om det er godt nok. Det skal jeg ikke selv gøre. Men det er klart: Det bliver ikke relevant for seere eller omverdenen, hvis det er reklamespots, der bliver lavet. Så det er der ingen intentioner om overhovedet«.

Vigtigt med varedeklaration

På DK4 glæder de sig over det nye samarbejde. For kanalen er samarbejdet med Christian Have en mulighed for at få indblik i og adgang til folk, der inden for kulturen har en indsigt, der kan tage ’KulturHave’ til det »højeste og mest interessante niveau«. Heller ikke de frygter, at Christian Haves direktørstilling kan komme til at påvirke programmets objektivitet.

»Vi er sikre på, at vi som publicister vil kunne levere noget, som både vi og Christian Have kan stå inde for. Ellers ville vi ikke sætte det i gang«, siger Steen W. Pedersen, der er mediechef for DK4:

»I dette samarbejde er det os, der er garanter for indholdet. Vi har selvfølgelig som forudsætning, at der – for så vidt den slags findes – er 100 procent objektivitet«.

Hvordan sikrer I jer det?

»Det gør vi ved at vurdere det, når vi ser, hvordan det bliver praktiseret. Men vi har selvfølgelig talt os ind på, hvordan vi arbejder, og der kommer ikke nogen, vi ikke ville have haft som naturlig gæst«, siger Steen W. Pedersen.

Ifølge Christian Have kan varedeklaration være en mulig løsning. Har han en af Have Kommunikations kunder i studiet, vil han overveje, om det er nødvendigt at gøre DK4’s seere opmærksom på, at de ud over at være gæster i ’KulturHave’ også er hans kunder.

»Jeg kan godt lide transparens, så jeg ser ikke nogen grund til at undlade at lave varedeklarationer«, siger Christian Have og pointerer, at det heller ikke ville være fair, hvis han på grund af sin direktørstilling skulle udelukke sine kunder fra programmet:

»Det ville være forkert, hvis Have Kommunikations kunder skulle ekskluderes. For hvis de er interessante nok, skal de have lov til at være med«.

Første udgave af ’KulturHave’ bliver sendt på DK4 29. januar klokken 20, og skal sendes hver anden uge. Her vil Aarhus Teaters direktør, Trine Holm Thomsen, være gæst.