»Det er svært at bevare interessen«: Anmelderkorps giver Vinterbergs ubådsdrama noget af en bredside

I 2000 sank den russiske atomubåd ’K141 Kursk’ med 118 besætningsmedlemmer, da to missiler i ubåden eksploderede.

95 døde øjeblikkeligt, imens de sidste 23 i dagevis sad fanget på bunden af havet 108 meter nede og ventede på hjælp. En hjælp, der kom ni dage senere, da det var for sent.

Det er snart 20 år siden, at hele verden holdt vejret, imens de fulgte med i ubådskatastrofen, der udspillede sig i Barentshavet nord for Norge.

Den danske instruktør Thomas Vinterberg har nu lavet en engelsksproget dramafilm ud af den virkelig historie, ’Kursk’, men anmelderne er ikke videre begejstrede.

Politiken, Jyllands-Posten og Berlingske er alle enige om, at filmen kun kan snige sig op på tre stjerner.

»Vinterbergs mesterlige blik for sociale dynamikker svigter«, skriver Politiken.

Instruktøren forsøger at binde kammeratskabet hos mandskabet sammen i et indledende, storslået bryllup, men det bliver ifølge anmelderne en smule kedeligt og minder for meget om en scene i Michael Ciminos berømte ’Deer Hunter’.

Kilde: UIP

»Skuespillerne, klipperen og kameraføringen kæmper bravt og energisk med at få karaktererne til at fremstå autentiske, fejlbarlige og menneskelige, men nærværet halter, og hele tableauet ender med at fremstå lettere animeret og anstrengt«, skriver Berlingskes anmelder.

Filmen formår ikke at opbygge den empati for karaktererne hos publikum, som der skal til for at gøre en historie, som mange allerede kender, intens og nærværende.

»Det er svært at bevare interessen for de hjemblevne hustruer og ikke mindst det temmelig tamme politiske magtspil, der omgiver katastrofen«, skriver Jyllands-Posten.

Anmelderne er dog enige om, at den er filmet flot af filmfotograf Anthony Dod Mantle, der ofte har arbejdet for Lars von Trier.

På rollelisten finder man den franske stjerneskuespillerinde Lea Seydoux, der ifølge anmelderne gør det fortrinligt.

Også Oscar-vindende Colin Firth spiller med blandt et væld af danske skuespillere, herunder Magnus Millang, Katrine Greis-Rosenthal, Bjarne Henriksen og Lars Brygmann.

Ulykken, der er blevet beskrevet som Vladimir Putins første krise som præsident, er tidligere blevet opført som teaterstykke, og der er skrevet adskillige bøger om den.

Vinterbergs film er baseret på Robert Moores bog ’A Time to Die’.

’Kursk’ har premiere i danske biografer torsdag 24. januar.

ritzau