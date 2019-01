Nyt studie: Populære serier tegner et »fordomsfuldt« og »skadeligt« billede af farvede personer

Jo flere timer vi bruger i selskab med populære Netflix-serier som ’House of Cards’, desto mere tilbøjelige er vi til at anskue verden som et ondskabsfuldt sted, viser nyt studie, der også kritiserer serierne for at bære præg af et problematisk syn på køn og race.

Det vrimler med voldelige scener i populære serier som ’House of Cards’, ’Bloodline’ og ’Marco Polo’, som alle er produceret af Netflix.

Og noget tydet på, at volden præger seernes syn på omverdenen, viser et nyt studie fra Boston University. Især hvis seerne bingewatcher, som det hedder på danglish, altså ser mange afsnit af serierne i træk.

Jo flere timer folk dagligt bruger på at se de voldelige serier, desto mere tilbøjelige er de i hvert fald til at anskue verden som et ondskabsfuldt og uvenligt sted, skriver det amerikanske magasin Pacific Standard.

I studiet, som er blevet offentliggjort i tidsskriftet Psychology of Popular Media Culture, analyserede forskerne Sarah Krongard og Mina Tsay-Vogel først fem af de mest populære og streamede serier.

Alene i de 62 afsnit, som udgør første sæson af de fem Netflix-serier ’House of Cards’, ’Marco Polo’, ’The Unbreakable Kimmy Schmidt’, ’Bloodline’ og ’Daredevil’, registrerede forskerne 310 voldelige hændelser. I 85 procent af tilfældene var der tale om eksplicitte voldsscener.

Serierne er ikke bare ekstremt voldelige, men bærer ifølge forskerne også præg af en »problematisk fremstilling af race og køn«. Hvide karakterer er mere tilbøjelige til at kæmpe for et højere og ædlere formål end personer med en anden hudfarve, som oftere udøver seksuel vold, konkluderer forskerne.

Det er måske utilsigtet, men resultatet er ikke desto mindre, at serierne tegner et »fordomsfuldt« og »skadeligt« billede af personer, der ikke er hvide, som seksuelt truende, mener forskerne.

I anden del af studiet fik forskerne 366 universitetsstuderende til at svare på en række spørgsmål om deres tv-vaner og desuden deres syn på andre mennesker. Og det var i svarene, at forskerne kunne se, at der var en sammenhæng mellem seriernes dystre træk og seernes verdensbillede.

De ivrigste seere af de populære og voldelige serier fra Netflix havde således et sortere syn på deres medmennesker, for eksempel erklærede de sig i højere grad enig med synspunktet, at »mennesker oftest kun tager vare på sig selv«.

Forskerne kan dog ikke udelukke, at det skyldes, at folk med et mere dystert blik på verden bare er mere interesserede i dystre serier.