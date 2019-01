5 hjerter til ’Free Solo’: Jeg fik næsten kvalme af at se ham kravle op ad den bjergvæg

Berømmelsen har til gengæld tvunget ham til at lade verden kigge på. Og det har han det svært med. Han har det i det hele taget svært med mennesker og fremstår decideret usympatisk i de scener, hvor han er tvunget til samvær uden snak om bjergsider. Hos familien holder han et spædbarn, som var det en stang dynamit, og de ellers så smidige lemmer står som et stativ. Og han kritiserer alle og enhver for de mindste fejl.

Så man ånder nærmest lettet op, når han igen er alene på sit bjerg. Der giver han mening som ren krop, der går i symbiose med granitten. Her demonstrerer han med lysende øjne, hvordan man balancerer med foden på den bule der, hvordan man svinger sig rundt i én arm om det udspring her, og hvordan man hænger fast på en lodret væg ved at kile hånden ind i en klippesprække.

Det er finmotorik i nærbilleder med det sugende dyb i baggrunden. Og det er svimlende at se på.

Når han med en tandbørste renser de minimale fordybninger, ser man gruset drysse ned og bekræfte den tyngdekraft, som man helst ikke vil tænke på.

Kæreste får fodfæste til at ryste

På et tidspunkt hæger han sig fast til bjerget kun med spidsen af sin tommelfinger i et hak, der ikke er større end smilehullet på hans kæreste, der sidder nede i det mobile hjem og venter. Det er hans første længerevarende forhold, og det begynder at forstyrre ham.

Han er aldrig styrtet ned i hele sin karriere, men efter hendes entré i hans liv er det sket to gange her under filmoptagelserne. Så er det overhovedet en god ide at lukke kærligheden ind i det liv, han insisterer på at leve, og som hun har accepteret at leve med?

Som en bekymret Tommy Caldwell siger med tydelig frygt i blikket, er det nødvendigt med et mentalt skjold for at friklatre, og det smuldrer, når man indleder et forhold til en person, der bekymrer sig om dit helbred.