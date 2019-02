Interview: Berlinalens udskældte chef forlader manegen med et sidste lille trick

Berlinale

Festivalchef Dieter Kosslicks anbefalinger af tre film fra hovedkonkurrencen

The Kindness of Strangers. Instr. Lone Scherfig, Danmark m.fl.

»Jeg vil ikke røbe plottet, men det er en tragisk komedie, hvor det går godt til sidst. Ellers ville den ikke være åbningsfilm. Lone Scherfig er en instruktør, som vi gerne byder velkommen tilbage til Berlinalen. Det er skønt at have hende her«.

Elisa y Marcela. Instr. Isabel Coixet, Spanien

»Isabel Coixet kommer for niende gang til Berlin med en film, der ikke kun er interessant som kvindefilm eller på grund af den fremragende instruktør. Temaet er to kvinder, som gerne vil gifte sig, men får problemer med det i et kristent macholand i 19. århundred. Og så er den produceret af Netflix, ja ja, vi er med på moden«.

Gospod postoi, imeto i’ e Petrunija(’Gud eksisterer, hendes navn er Petrunya’). Instr. Teona Strugar Mitevska, Makedonien m.fl.

»En vidunderlig melankolsk satire over demokrati, kirken og forholdet mellem kønnene i Makedonien og sikkert også mange andre lande. Fantastisk filmoplevelse, som man ganske enkelt skal se i år«.

