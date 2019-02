’Kapernaum’ er af gode grunde en seriøs udfordrer til Alfonso Cuaróns ’Roma’ i opløbet om årets Oscar for bedste internationale film.

Kameraet flyver over en improviseret flygtningelejr midt i storbyen Beirut. Gamle bildæk holder tagenes bølgeplastik på plads. Skal kameraet simulere guds øje i det høje, er det et udeltagende og nøgternt blik. Man kan næsten bilde sig ind, at der ikke bor rigtige, levende mennesker dernede.