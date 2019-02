Tv-serie

Big Little Lies

Ditte Hansens yndlingsscene er fra ’Big Little Lies’, sæson 1. episode 7: ’You Get What You Need’.

’Big Little Lies’ er en amerikansk dramaminiserie fra 2017, baseret på en roman af samme navn af Liane Moriarty. Serien er skabt og skrevet af David E. Kelley. I scenen ses Nicole Kidman og Alexander Skarsgård som Celeste og Perry.