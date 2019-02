Huxi Bachs dramatiske talent er tyndere end et norsk fladbrød

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Den store canadiske litteraturmand og præst Northrop Frye har engang sagt, at satire er militant ironi. Eller for at blive i det militære: ikke tager fanger, ikke overholder Genève-konventionen. Fryes definition levede den fandenivoldske og skarpt spydige Jonatan Spang klart op til, skød fra hoften og ramte gerne plet. Nu er det så radioværten og gulvkomikeren Huxi Bach, som skal sørge for søndagssatiren.

DR har på vanlig vis varmet op med diverse trailers, Bach ligger nærmest på en psykologs briks og beklager sig over verdens skæve gang. Sådan lidt både mandefornærmet og småneurotisk. Men også et klart bevis på, at skuespiller er han ikke uddannet som. Sådan som Spang er.

Og lad det være klart fra start: Huxi Bachs dramatiske talent i så henseende synes tyndere end nedtrykt norsk fladbrød. Det behøver ikke nødvendigvis at være en hæmsko. Tværtimod. Hans teatralske ubehjælpsomhed under showet klinger fint med hans upolerede charme og kontrollerede galskab. Sådan lidt i retning af den brokkende verdenssure taxachauffør, som kører dig fra lufthavnen. Eller pølsemanden på hjørnet, som har set sig skingergal på lynlåse og andre lukkemekanismer. Ikke sofistikeret satire, men folkloristisk og fuldfed erkendelse af middelstor og mindre meningsløshed.

Huxi Bach havde således frugtbart med eget temperament fat i vort aktuelle vildsvinehegn til 80 millioner danske kroner. Et hegn, hvis betydning og nytte alle – inklusive politikerne, som vedtog det – ved ligger et sløret sted mellem hypotetisk forhindring mod svinepest og strategisk symbolpolitik fra politisk side.

Så tog Huxi fat på kristendommen både den kulturelle og den indremissionske, og der var han ej heller så ringe endda. Netop som den lille, men listige menigmand. Ha, som mere eller mindre falsk naivt ikke forstår, hvorfor håndtrykket bliver til noget lige så dansk som Gorm den Gamle og Sussi og Leo.

Simpelt hen det strikte ritual, som fører til det rødbederøde pas og det gule sygesikringskort, men samtidig ikke behøver at blive givet til kvindelige præster, hvis deres mandlige kolleger væmmes derved.

Selvfølgelig er den sag både speget og røget set ud fra det religiøse hensyn. Men umiddelbart for det klare øje, den oplyste bevidsthed, er det grotesk absurd. Og det gør skade på håndtrykket som spontan menneskelig hilsen, som respekt, takt og tone. Således var første omgang af Bachs ugerevy tænksom og tankevækkende – uden at du fik hovedpine endsige migræne.