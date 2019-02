Norsk film får kølig modtagelse på Berlinalen: Stellan Skarsgård spiller Stellan Skarsgård-agtigt, men tyskerne er ikke imponerede

De to med spænding imødesete skandinaviske bidrag i hovedkonkurrencen på årets Berlinale er måske for skandinaviske til at klare tyskertesten

I stort set den første scene stiller Stellan Skarsgård sig an på sådan en Stellan Skarsgård-agtig måde i den rene, hvide sne. Stor, roligt rugende og urokkelig stirrer han gennem sne og vind ud over vidderne. En svensk stjerne i en norsk film. Skandinavien tager til Hollywood og vender tilbage til de hjemlige landskaber. For at pisse. Skarsgård siger et eller andet Skarsgård-agtigt og går hen mod et træ for at forrette sin nødtørft. Man når lige at tænke: ’Skal vi virkelig se hans pik?’.

Så blænder kameraet ud, og billedet bliver uskarpt, uigennemsigtigt. Ingen dick-pics her. Et par skandinaviske kolleger griner lettet rundt om mig til pressevisningen af ’Ud at stjæle heste’. Hans Petter Molands filmatisering af landsmanden Per Pettersons internationale bestsellerroman af samme navn.

Bagefter står jeg i en af de endeløse køer på en af de endeløse trapper for at se endnu en af de endeløse film på Berlinalen. Falder i snak med et par tyske kolleger.

»Nej, det var vel en okay film – bortset fra de der manerer med at sløre billedet. Som for eksempel dér, hvor han skulle tisse«, siger den ene.

De andre nikker alvorsfuldt, mens jeg insisterer:

»Jamen, det var jo en sjov løsning«.

Tyskerne kigger tavst på mig.

Hård medfart til skandinaver

Værterne har ikke været blide mod Lone Scherfigs ’The Kindness of Strangers’ og Hans Petter Molands ’Ud at stjæle heste’ under filmenes tyske visit. Selv om begge instruktører tidligere virkelig har haft tur i den på Berlinalen, er begejstringen hos anmelderne til at overse. Måske fordi der trods alt er forskel på Norden og vores store, sydlige nabo? Humor er ikke altid tyskernes trip. Så går det bedre med de fint sansede og dybt poetiske landskabsbilleder i Hans Petter Molands ihærdige bestræbelser på at gøre sin film til en virkelig litterær, billedlig iscenesættelse af romanforlæggets skæbnetunge historie om primært fædre og sønner i et ensomt, barskt og krævende landskab.

Let ironisk, at det norske bidrag til hovedkonkurrencen på en festival, der er besat af #MeToo og krænkede kvinder, skildrer den rugende tavshed, fædres svigt og alt det, fatter ikke gør for sine børn og kvinder. Lone Scherfigs danske bidrag forholder sig derimod til tunge, politiske emner med en optimistisk og humoristisk tone.

Er skandinavisk film efter de mange års succes ude af trit med tiden? Nej, bestemt ikke. Begge film er langt bedre, end den tyske kritik vil gøre dem til. Mine tyske kolleger på trappen var til gengæld vildt begejstrede for »de smukke og genstridige norske landskaber« – som er filmet i Litauen. For at spare penge. Selv for skandinaver er Skandinavien blevet for dyrt.

Men derfor kan man nu roligt glæde sig til begge film.