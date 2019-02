Smuk Netflix-film mødt med protester i Berlin

’Roma’ er portrættet af en mexicansk barnepige og husholderske af Alfonso Cuarón, der ikke bare fik lov at deltage i konkurrence på filmfestivalen i Vendig i fjor, men også vandt Den Gyldne Løve, og som nu er nomineret til hele 10 Oscars. Filmen er produceret af Netflix og i lighed med ’Elisa og Marcela’ filmet i sort-hvid.

Filmen er bygget på den virkelige historie om Marcela Gracia Ibeas og Elisa Sánchez Loriga, et lesbisk par, som i 1901 indgik det første ægteskab mellem to personer af samme køn i Spanien. Det lykkedes, fordi Elisa Loriga var forklædt som og lod, som om hun var en mand ved navn Mario. Den smukt filmede og spillede film med Natalia de Molina og Greta Fernández i hovedrollerne er en af mange fortællinger om stærke kvinder og ubehagelige mænd på dette års Berlinale.

Vold

Især de sidste står nærmes i kø for at springe ud på lærredet, hvor vi fra starten mødte en voldelig ægtemand i Esben Smeds skikkelse i Lone Scherfigs åbningsfilm ’The Kindness of Strangers’. Siden er de pædofile præster fra Lyon kommet til i Francis Ozons ’Gráce À Dieu’, seriemorderen Fritz Honka fra Hamburg, der mishandler og dræber alkoholiserede eksprostituerede i Fatih Akins ’Der Goldene Handschuhe’, faren, der forlader kone og børn for en ny kærlighed i Hans Petter Molands ’Ut og stjæle hester’, mænd, præster og politimænd, der forsøger at manipulere Petrunya i den makedonske ’God Exists and Her Name is Perunya’ for blot at nævne nogle.

Dertil kommer italienske teenagegangstere, en radikaliseret ung franskmand og indtil flere undertrykkende tyrkiske mænd i ’En historie om tre søstre’.

Det har mildt sagt ikke været let at lede efter maskuline ledestjerner. De fem mænd, der præger historien om ’Elisa og Marcela’, er ifølge en hurtig sammentælling: en ond, voldelig ignorant af en far, en brovtende, stupid skovarbejder i en galicisk landsby, en præst, som let lader sig narre, en guvernør, som kun interesserer sig for mad, og en fængselsinspektør, der faktisk viser sig at være fornuftig. Primært fordi det er hans kone, der bestemmer. Ak ja og dybt suk.

På pressemødet for filmen blev Isabel Coixet bedt om en forklaring:

»Nej, men altså – jeg elsker mænd! Og lad mig slå fast, at de ting, der skete for de to kvinder, i virkeligheden var langt værre end det, vi viser i filmen. Da de boede i landsbyen og blev terroriseret ud, var der ingen kvinder, som hjalp dem. Jeg forstår jer mænd: I føler jer truet af #MeToo og alt det. Men altså – jeg for min del elsker mænd. Nogle mænd er røvhuller, men det er nogle kvinder også«.