Forfatter til bogen bag barsk børnefilm på Berlinalen: »Det kan kun ende galt, og det værste er, at det ved børnene godt«

Det går pænt galt for de stakkels små på dette års Berlinale, men det er egentlig ikke forældrenes skyld – det synes at ligge i skæbnen.

De ræser gennem de snævre gader, to eller tre på hver scooter, råber og fløjter efter pigerne. I butikker flår de modetøj til sig og diskuterer det højlydt, indtil de bliver smidt ud. De retter på håret i timevis og snyder sig ind på diskoteker for at danse natten lang.

Egentlig er 15-årige Nicola og hans 5 nærmeste venner ganske normale teenagere. Med helte og idoler. Heltene for drengene fra Napoli er tilfældigvis bare den syditalienske storbys levende og afdøde legender inden for den lokale mafia, kaldet camorra.

»Lad være med at lide, vær en kartoffel«

Den smarteste i slænget, Nicola, har luret, at hvis han og vennerne skal tjene penge nok til at købe modetøjet, må de slutte sig til gangsterne. Det gør de. I begyndelsen som hashpushere tæt på universitetet. Men snart vokser ambitionerne, og Nicola udfordrer de voksne gangstere i håb om selv at overtage sit barndomskvarter.

Der begynder den alvorlige leg med døden i den italienske film ’La Paranza del bambini, Piranhas’, der er en af mange film i hovedkonkurrencen på Berlinalen med børn og unge, der kommer på afveje. Den italienske film er baseret på en bog af journalisten Roberto Saviano, hvis ’Gomorra’ fra 2006 om Napolis mafia også blev filmatiseret. Lige siden har han levet under politibeskyttelse.

»Det er en film om at vokse op et sted, hvor skæbnen kan føre én til den her type forbrydelser. Napoli er den by i den vestlige verden, hvor flest børn dropper ud af skolen eller aldrig kommer i gang med den. De er i stedet på gaden, hvor de går ind i organiseret kriminalitet og skaffer de penge, som får familier og forældre til at se på dem med respekt. For de gør i det mindste noget for at bryde den håbløse cirkel af arbejdsløshed og fattigdom. Så de bliver familiens overhoved i en alder af for eksempel 14 år«, sagde Roberto Saviano på filmens pressemøde, hvor han og instruktøren Claudio Giovannes også slog fast, at »mafiaen er dog som at sidde på dødsgangen i et fængsel i USA – det kan kun ende galt, og det værste er, at det ved børnene godt«.

Ligesom Petrunya (Zorica Nusheva) egentlig godt ved, at hun kæmper en håbløs kamp mod politiet, præsten og mændene i Teona Strugar Mitevskas ’Gud eksisterer – hendes navn er Petrunya’. Den makedonske film, der har været vist i hovedkonkurrencen, er en seriøs kandidat til de store priser i morgen.

Allegori over feminisme og MeToo

Filmen er baseret på en virkelig hændelse fra 2014, da en kvinde tillod sig at kaste sig ud i en flod efter det kors, katolske præster i makedonske landsbyer smider i vandet for, at man(d) kan fiske det op. Ifølge traditionen sikrer et fundet kors lykke og held i det følgende år til finderen. Som i filmen altså er Petrunya, der ellers frister en håbløs tilværelse som overvægtig, arbejdsløs rebel uden sag hjemme hos sine forældre, efter at hun har studeret historie på universitetet.

Da hun griber korset, sættes en forudsigelig, absurd handling i gang, og landsbyens kvindelige rebel ender hos politiet, mens rasende mænd demonstrerer udenfor i brutale forsøg på at få korset og deres privilegier tilbage. Hvis nogen mener, at man her kan se en allegori over feminismen og #MeToo, er det ikke helt forkert.