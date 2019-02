Barry Jenkins havde nær ikke fået sin Oscar: »Den forkerte kuvert er alt, hvad folk husker«

Barry Jenkins blev næsten snydt for en Oscar for bedste film i 2017, fordi Warren Beatty læste op fra en forkert kuvert. Og det er ærgerligt, at folk husker det og ikke det vilde ved, at et sort bøssedrama af en ukendt instruktør vandt aftenens hovedpris, synes Jenkins, der er aktuel med Harlem-romancen ’If Beale Street Could Talk’.