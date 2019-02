What? Har jeg ikke oplevet det her før? 5 gode film og serier om det forfærdelige og vidunderlige i gentagelsen

FOR ABONNENTER

Et af mine værst tænkelige mareridt er at stå op og opleve, at alting er, som det plejer, at opleve at hverdagen er triviel og ensartet, at dagene ligner hinanden, at jeg afvikler alting i stedet for at udvikle mig, at hver dag er en slags forbandelse af skabeloner, jeg bare skal udfylde og derved dømmes til at miste mig selv i. Men på trods af min angst for gentagelsens dybe og trivielle tryghedsnarkose er der alligevel noget særligt ved film, fortællinger og kunstværker generelt, hvor det samme sker igen og igen og igen. Enten som satirisk motor eller til at zoome ind på de ting, vi overser og undervurderer.