Det taler de om på Berlinalen: »Lad være med at lide, vær en kartoffel«

Køn og krænkelser

Juliette Binoche, leder af juryen i hovedkonkurrencen om Harvey Weinstein på pressemøde:

»Som producer var han for det meste vidunderlig. Jeg synes, at han var en stor producer ... Det bør vi ikke glemme, selv om det har været svært for nogle instruktører og skuespillere og især skuespillerinder ... Jeg vil bare se ham få fred og justitsvæsenet gøre, hvad det må«.

Instruktørdebutant Jonah Hill, i Berlin med filmen ’Mid90s’, om maskuline udfordringer på pressemøde:

»Traditionel maskulinitet var ikke at vise følelser eller sårbarhed, for det er feminint eller - Gud forbyde det - »bøsset« at være sådan. Det, vi har set, er, at det fører til en masse dårlig opførsel og en masse dårlige handlinger«.

Den norske instruktør Hans Petter Moland på et pressemøde om ’Twitterati’ og anklagerne mod Liam Neeson for racisme:

»Det er bekymrende, at vi lever i en verden, hvor folk ikke bare straffes for det, de gør eller siger, men også for det, de tænker. Men frem for alt bliver mennesker straffet for det, andre mener, at de tænker«.

Den franske instruktør Agnes Varda i Hollywood Reporter om at give kvinder lov til at ældes i fred:

»Nogle kvinder er smukke, tynde og blonde, men det er ikke det, livet handler om. Et af mine smukke kunstværker er ’Potatotopia’. Jeg holdt kartofler og checkede dem jævnligt for at se, hvordan de blev ældre. Aldrende kartofler er meget smukke. Så det er sådan, man skal føle. Lad være med at lide, vær en kartoffel«.

Fatih Akim, tysk-tyrkisk instruktør bag den kontroversielle seriemorderfilm ’Der Goldene Handschuh’ i hovedkonkurrencen, på et pressemøde:

»#Metoo, som jeg støtter, må aldrig blive til censur. Det er vigtigt«.

Helene Granqvist, formand for WIFTI, Kvinder i International Film og Tv, om initiativet med at give 10 procents rabat på honorarer og service til alle produktioner, hvor der er lige mange kvinder og mænd tilknyttet:

»Alle de selskaber, vi har spurgt, sagde ja med det samme. De påskønner initiativet og knytter det gerne til konkrete produktioner. Hvis lighed mellem kønnene kan gennemføres i de enkelte produktioner, bliver det lettere at implementere i hele branchen«.





Politik

André Téchiné, instruktør af ’L’adieu à la nuit’, fransk film i hovedkonkurrencen, om blandt andet vildsvin, der spiller en rolle i filmen, på filmens pressemøde:

»Om jeg vidste, at der rejses et vildsvinehegn mellem Danmark og Tyskland, så dyrene ikke kan slippe ind til danskerne? Nej, det vidste jeg ikke, men det gør da kun vores film endnu mere politisk og aktuel«.





Den italienske fotograf Letizia Battaglia forklarer på et pressemøde, hvorfor hun valgte at lægge kameraet fra sig og droppe sit speciale i at fotografere mafiaen og gå ind i politik for partiet De Grønne:

»Jeg så på mine fotos og det var bare blod, blod blod«.

Originalfoto: Ritzau Scanpix

Originalfoto: Ritzau Scanpix





Cathrine Denueve, indehaver af hovedrollen i ’L’adieu à la nuit’ på filmens pressemøde:

»Tolerance kommer med alder, det kommer af erfaring og af den måde, du ser på verden og interagerer med den på, og hvad du lærer i din omgang med andre mennesker. Derfor er unge ikke tolerante. Det er livet og tiden, der gør en tolerant. Sådan har det i hvert været for mig. Som dog er meget intolerant på visse områder«.





Forholdet mellem film og Netflix

Uafhængige biografer protesterer mod Netflixfilm på Berlinalen i åbent brev til festivalen og den tyske kulturminister:

»Vi, de uafhængige kunstbiografer i Tyskland, bakker ikke op om beslutningen om at vise ’Elisa y Marcela’ af Isabel Coixet, på Berlinalen. Filmen får ikke normal biografdistribution, men skal udelukkende vises på Netflix … Vi protesterer imod, at store festivaler og prisuddelinger bliver en marketingplatform og dermed formindsker biografernes position som kulturhuse. Berlinalen står for det store lærred, Netflix for den lille skærm«.

Dieter Kosslick, afgående festivalleder, om Netflix til Screen Magazine:

»Vi kæmper for film og biografer, men vi kan ikke ekskludere Netflix som producent af biograffilm. Men vi tager kun film i konkurrencen, der vises i biograferne først og ikke sendes direkte til streaming«.

Skuespiller og instruktør Chiwetel Ejiofor, på Berlinalen med ’The Boy Who Harnessed the Wind’, om at indspille for Netflix:

»Det er en balance. Der er jo også en vidunderlig mulighed. Da jeg lavede filmen, fandtes Netflix slet ikke på den måde. Jeg havde en langt mere traditionel tilgang og havde aldrig set for mig, at filmen ville nå ud i tusinder af biografer. Det utrolige er, at jeg nu føler, at jeg kan kan nå ud på et helt andet niveau«.

Den egyptiske produer Mohamed Hefzy om Netflix i Mellemøsten i The Hollywood Reporter:

»Det er en interessant tid med så meget interesse i regionen. Både Netflix og Amazon Prime leder efter produktioner på lokale sprog, og det starter virkelig her i foråret. Jeg tror, at både Facebook og Apple følger efter ... Det befrier os fra kun at tænke på arabisk tv, som går tilbage«.

Farvel til Dieter Kosslick

Instruktør Paul Thomas Anderson til Hollywood Reporter:

»Han leder en festival som om han havde selskab hjemme i stuen«.

Dieter Kosslick selv om sin afsked til Variety:

»Jeg er her indtil juni. Så tager jeg sommerferie og overvejer, hvad jeg skal tage mig til bagefter. Jeg siger som vores kansler (Angela Merkel, red.): »Jeg er sikker på, at jeg nok skal finde på noget«.

Originalfoto: Ritzau Scanpix

Originalfoto: Ritzau Scanpix

Skuespiller Willem Dafoe i Variety:

»Dieter har styrket og velsignet Berlinalen med sin smag, tørre humor og stærke forhold til filmskabere. Og findes der nogen, som kan holde en mere morsom og gribende tale end den fyr? Jeg elsker ham«.

Skuespiller Charlotte Rampling om samme emne i samme blad:

»Dieter er en fortryllende mand ... Han blander det surrealistiske og normale ind i Berlinalens skønhed«.

Skuespiller George Clooney om samme emne i samme blad:

»Han er en ven af historiefortællere, og vi hader at se ham forlade os. Vi vil alle savne ham frygteligt«.

Dieter Kosslick om den værste oplevelse som festivalleder på pressemøde:

»Mit værste øjeblik var, da vi havde ’Cold Mountain’ som åbningsfilm, og Renee Zellweger, Jude Law og Nicole Kidman alle skulle deltage. Men de meldte alle tre afbud. Der stod vi så på den røde løber uden internationale stjerner«.