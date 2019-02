Henrik Palle om melodi grand prix: Tåbeligt, tomhjernet tralala

FOR ABONNENTER

Både statsministeren og skatteministeren medvirkede i de ’underholdende’ indslag, der blev serveret mellem nogle af de ti konkurrerende sange. Og det siger noget om niveauet i dansk politik, at man er villig til at stille op til sådan en omgang halløj – bare for at få et par yderligere minutter i rampelyset og muligvis kapre et par stemmer til det kommende valg.