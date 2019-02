Man ser nærmest malingen tørre: Slow-tv med bilentusiasten Ole varer en time længere end 'Ringenes Herre'

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Emil Bergløv om ’Fra lade til landevej’ på TV 2 Bornholm. Det kan streames på play.tv2bornholm.dk.

...

Fortællingen er ligetil at gå til. En ældre jovial bilentusiast finder en Ford Taunus i en lade på Bornholm, køber den og sætter den i stand.

Et tv-hold fra TV 2 Bornholm følger i hælene på ham og laver et indslag ud af det. En klassisk hyggelig den-bløde-i-enden-afslutning til TV Avisen søndag aften ... tænker man. Sådan er ’Fra lade til landevej’ ikke. Fortællingen er den samme, men hvor den moderne tv-kynisme ville sige, at historien kunne klappes af på 10 minutter – hvilket den vitterligt kunne – har TV 2 Bornholm valgt at gå slow.

Heeeelt slow.

I 11 afsnit indtil videre af mellem 20 og 30 minutters varighed følger vi Ole Bramsgaard og »skruefællesskabet Street Dreams« og ser dem skille bilen ad lige så stille, sætte den i stand og – må man formode – skrue den sammen igen. Grunden til forbeholdene er, at der endnu kun er udkommet 5 af de 11 afsnit.

Hvis programmet holder sin gennemsnitslængde, kommer det til at vare samlet set 275 minutter. Omtrent en time længere end storfilmen ’Ringenes Herre’, to en halv gange ’Casablanca’.

Hvis du synes, det lyder vildt, så tænk på, at nordmændene for nogle år siden sad klistret til skærmen og så Hurtigruten sejle fra Bergen til Kirkenes. Minut for minut. At ’Fra lade til landevej’ ikke er blevet et gigantisk hit i terapeutiske kredse, må skyldes manglende kendskab. For i en fortravlet verden er der noget utrolig beroligende ved at høre Ole Bramsgaard gå og snakke lige dele roligt og begejstret om at gøre en god ting, der er i stykker, til en god ting, der virker og skinner igen.

Man får mere eller mindre lov til at se ham slibe en dør 1:1. Og så en forklap. Og bagefter skal de males. Man ser nærmest malingen tørre. Dørene bliver ikke så gode som forventet, men »dobbelt arbejde. Nå ja, sådan er det. Vi er jo ikke professionelle«.

Stille og roligt.

Det går lidt bedre, da han maler selve karossen, og »uha. Uha, uha, uha, uha ... nøj, hvor ser det godt ud«.

Intervieweren holder sig stille i baggrunden og lader Bramsgaard stå i front som flink gør-det-selv-bedstefar. Det fungerer utrolig godt. Og hvis du synes, det lyder som et koncept uden følelsesmæssigt drama, så tager du helt fejl. Bare vent til et godt stykke inde i afsnit 4, hvor Bramsgaard med lysende øjne siger, at han håber at have bilen færdig til sin kone til deres sølvbryllup. Jeg håber, han når det.