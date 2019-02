Tonemesterens lydklumme: Kampen om Oscars ører står mellem storslået rock og supersonisk milepæl

Filmpriser fås ikke større end Oscar, og i filmlydens verden er den gyldne statuette for bedste lyd den mest prestigefyldte pris overhovedet. Faktisk er der hele to lydstatuetter – der uddeles både for ’sound editing’ og ’sound mixing’. Praktisk talt ingen ud over filmlydfolk forstår helt forskellen.

Lydprocessen kan sammenlignes med et stykke klassisk musik. I editeringsprocessen udarbejder komponisten symfonien, og i miksprocessen træder dirigenten ind med sit forkromede overblik og beslutter, præcis hvilke instrumenter eller toner der skal fremhæves og forfines.

At der eksisterer to forskellige priser, bunder dog i lige så høj grad i, at editering og miks altid har tilhørt forskellige Hollywood-fagforeninger, og i den gamle filmby er fagforeninger noget af det mest magtfulde – og mest rigide og stokkonservative. Men efterhånden er der flere og flere lydfolk, som både editerer og mikser, og det virker mere og mere unødvendigt med to kategorier. Sidste år var nøjagtig de samme fem film nomineret i de to kategorier, og i år er der kun en enkelt forskel. ’A Quiet Place’ er kun nomineret for editering og ’A Star is Born’ kun for miks.

En milepæl

Det bliver dog næppe de to, der løber med guldet. Queen-filmen ’Bohemian Rhapsody’ har vundet talrige lydpriser allerede og er bookmakerfavorit. Det er da også et forrygende miks, hvor Freddie Mercurys vokal på virtuos vis er bearbejdet, så den passer i munden på skuespilleren Rami Malek, mens Live Aid-klimakset i mine ører er en af filmhistoriens bedst lydende koncertsekvenser.

Som småsentimental lydnørd kunne det være sjovt at se Benjamin Burtt vinde for lyden i ’Black Panther’. Burtt er nemlig søn af lydlegenden Ben Burtt, der skabte den ikoniske lyd af de gamle ’Star Wars’-film, og det ville være rørende at se faklen gå videre til næste lydgeneration.

Men jeg hepper nu først og fremmest på ’Roma’. Den mexicanske familiefortælling har en fabelagtig flerdimensional lydside, der sætter nye standarder for, hvordan kan man lave lyd til et intimt drama. Blandt årets kandidater er det den store supersoniske milepæl. Den er guld værd.