Søgsmål fra familie rokker ikke ved beslutning: HBO insisterer på at vise dokumentar, hvor Michael Jackson beskyldes for seksuelt misbrug af børn

Et søgsmål fra boet efter Michael Jackson vil ikke få HBO til at trække premieren på ’Leaving Neverland’ tilbage.

I søgsmålet, som CNN har set, sagsøger Michael Jacksons bo den amerikanske tv-kanal for 658 millioner kroner. Boet mener, at HBO bryder en gammel kontrakt fra 1990’erne.

Men det rokker ikke ved HBO’s beslutning om at sende den fire timer lange dokumentar, som Dan Reeds har instrueret.

»HBO vil fortsat vise ’Leaving Neverland’ 3. og 4. marts. Det vil give alle mulighed for selv at vurdere filmen og beskyldningerne«, lyder det fra tv-kanalen.

Den fire timer lange dokumentarfilm ’Leaving Neverland’ handler om to mænds skildringer af seksuelle overgreb, hvor de i detaljer fortæller, hvordan den nu afdøde popsanger misbrugte dem, da de var børn.

Søgsmålet blev torsdag indgivet ved Los Angelses Superior Court, og anklagen lyder på, at HBO overtræder en tidligere kontrakt, der stammer fra 1992.

I søgsmålet skriver Michael Jacksons familie, at HBO har overtrådt den aftale, der blandt andet lød på ikke at nedværdige Michael Jackson, hvis tv-kanalen skulle have lov til blandt andet at vise sangerens koncerter i dokumentaren. De kalder filmen for »et langt maraton af uretfærdig propaganda, som skamløst udnytter en uskyldig mand, der ikke længere er her til at forsvare sig«.

Skiftende retssager

Søgsmålet kommer efter, at dokumentaren havde premiere på Sundance Film Festival i Utah i sidste måned, og boet kalder den en »offentlig hængning af Michael Jackson« og anklager de to mænd for at lyve.

Det er Wade Robson og James Safechuck, der i dag er 41 år og 37 år gamle, som optræder i filmen.

I dokumentaren fortæller mændene, hvordan de hver især mødte Michael Jackson som børn, og hvordan han vandt deres tillid og efterfølgende misbrugte dem på sin ranch i Neverland. Filmen viser også, hvordan drengene flere gange har vidnet til fordel for Michael Jackson i tidligere retssager.

Og det er netop retssagerne, som boet efter Michael Jackson også kommer ind på i søgsmålet. De anklager nemlig HBO for ikke at have behandlet fakta ordentligt og fair i dokumentarfilmen.

Wade Robson har udtalt, at han ikke var i stand til at fortælle sandheden om overgrebene, da han var barn.