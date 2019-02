Trods massivt stormvejr er Woody Allen i gang med en ny film

Woody Allen har genoptaget samarbejdet med et spansk filmselskab, efter at Amazon har opsagt sin aftale med ham på grund af beskyldninger om seksuelle overgreb mod adoptivdatteren Dylan Farrow.

Få uger efter at Woody Allen har lagt sag an mod Amazon, fordi de har opsagt en filmaftale med ham, er den amerikanske filminstruktør i gang med en ny film i Spanien. Det er spanske Mediapro, et af Europas største uafhængige filmselskaber, der står bag filmen.

En talskvinde fra Mediapro bekræfter, at den amerikanske filminstruktør er i gang med et filmprojekt som selskabet finansierer. Mediapro har tidligere finansieret adskillige af Woody Allens film, blandt andre ’Vicky Cristina Barcelona’ og ’Midnight in Paris’.

»Vi har arbejdet sammen med hr. Allen i ti år, og som med alle andre projekter, vi producerer, bedømmer vi filmskaberen ud fra hans arbejde«, oplyser selskabet ifølge The New York Times.

I august 2017 underskrev Amazon en aftale med Allens produktionsselskab om at finansiere og distribuere mindst fire film, inklusive ’A Rainy Day In New York’, som allerede ligger færdig, men ikke har haft premiere.

I 2018 opsagde Amazon nemlig aftalen med Woody Allen, blandt andet med henvisning til, at de store talenter i filmbranchen ikke længere ville arbejde sammen med filminstruktøren på grund af beskyldningerne om seksuelt misbrug. Selskabets omdømme har allerede lidt skade på grund af det tidligere samarbejde med Harvey Weinstein.

Ifølge Allen er det den gamle beskyldning fra hans adoptivdatter Dylan Farrow om, at han skulle have misbrugt hende seksuelt i 1992, der har fået Amazon til at trække sig.



Flere skuespillere har undsagt Allen

Woody Allen valgte tidligere i denne måned at indlede en retssag mod Amazon, da han mener, at selskabet allerede kendte til den »25 år gamle og uberettigede beskyldning«, da samarbejdet blev sat i gang. Anklagen blev fremsat i 2014 og har siden kørt adskillige ture i medierne, senest i forbindelse med #MeToo-bevægelsen.

Woody Allen nægter sig skyldig og ikke er blevet dømt i sagen.

Flere af de medvirkende skuespillere i Allens seneste film, ’A Rainy Day In New York’, som altså ikke har været vist endnu, valgte at donere deres betaling for filmarbejdet til forskellige velgørenhedsprojekter i USA. Det gælder blandt andre den 22-årige skuespiller Timothée Chamalet, som især er kendt fra filmhittet ’Call Me By Your Name’.

»Jeg ønsker ikke at tjene penge på mit arbejde med filmen«, skrev han ifølge BBC på Instagram i januar sidste år.

Selv om beskyldningerne mod Woody Allen har kostet ham aftalen med Amazon og fået en række skuespillere til at lægge afstand til ham, støtter skuespillere som Javier Bardem og Jude Law stadig instruktøren.

Javier Bardem spillede med i Woody Allens ’Vicky Cristina Barcelona’ og betegnede ifølge The New York Times i oktober beskyldningerne mod Allen som en offentlig lynching og sagde, at han gerne ville arbejde sammen med instruktøren igen. I et interview i The Times i november sagde Jude Law, der spiller med i ’A Rainy Day In New York’, at det var »en skam« at Amazon havde lagt filmen på hylden.

»Jeg ville rigtig gerne se den. Folk har virkelig arbejdet hårdt og har lagt en masse i den film, selvfølgelig også Woody Allen selv«, sagde skuespilleren.